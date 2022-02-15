Прикордонники: документ про перетин адмінмежі з Кримом Аліні Паш не давали

Державна прикордонна служба (ДПСУ) не видавала переможниці національного відбору на Євробачення-2022 Аліні Паш довідку про перетин адміністративної межі з анексованим Росією Кримом з України в 2015 році. Про це у вівторок, 15 лютого, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Ми проаналізували інформацію, поширену Суспільним мовником України про документ, начебто наданий відомством фізичній особі для представлення в рамках відбору на Євробачення. Повідомляємо, що нам не відомо, що це за документ, опублікований мовником, адже підрозділами Держприкордонслужби такий не створювався та під таким номером нікому не надавався", - цитує його державна агенція "Укрінформ".

Речник додав, що ДПСУ отримало офіційне звернення від Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) щодо підтвердження створення такого документа і вже найближчим часом надасть відповідь.

Скандал на нацвідборі

12 лютого у фіналі національного відбору на Євробачення-2022 перемогла співачка Аліна Паш з піснею "Тіні забутих предків". Водночас у мережі розгорівся скандал, нібито Паш незаконно відвідувала Крим у 2015 році з території Росії. Співачка спростовує цю інформацію, а на підтвердження законності візиту надала довідку про перетин контрольного пункту в'їзду-виїзду "Чаплинка."

14 лютого глава правління НСТУ Микола Чернотицький заявив, що до отримання інформації від Держприкордонслужби мовник не готовий підписувати угоду зі співачкою. Організатори готові дискваліфікувати переможницю нацвідбору, якщо підтвердиться, що вона відвідувала окупований Крим не з українського боку. В такому разі на Євробачення-2022 до Італії поїде другий за рейтингом учасник нацвідбору - гурт Kalush Orchestra.