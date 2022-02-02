Бойовики обстріляли пункт пропуску "Гнутове" на Донбасі - прикордонники

У середу, 2 лютого, проросійські бойовики обстріляли контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Гнутове", що на Донеччині, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Йдеться про обстріл гуманітарного дорожнього коридору, що проходить через КПВВ. Згідно з інформацією прикордонників, для цього застосували дрон, з якого скинули заряд осколкового боєприпасу для гранатометів (ВОГ).

Це сталося о пів на дев’яту ранку. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. "Одного з військовослужбовців від поранення врятував металевий жетон, який зупинив осколок гранати", - йдеться у повідомленні.

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Ситуація на кордоні з Росією

Протягом останніх кількох місяців західні ЗМІ та високопосадовці з посиланням на дані розвідок повідомляють про скупчення російських військ біля українського кордону.

28 січня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що на кордоні з Україною перебувають близько 112 тисяч військових РФ, а разом із морською та авіаційною частиною їхня кількість досягає близько 130 тисяч. При цьому він наголосив, що приблизно така ж кількість військових спостерігалась біля українських кордонів у квітні 2021 року, під час минулих навчань.

Водночас Захід наполягає, що стягування російських сил до українського кордону продовжується. Лідери західних країн побоюються, що Кремль готується до війни, натомість Москва заперечує агресивні плани щодо України.