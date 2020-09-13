 Протести в Білорусі: проти дій влади виступили футболісти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.09.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Протести в Білорусі: проти дій влади виступили футболісти

Відкрите звернення із засудженням насильства записали 93 білоруських футболістів, які виступають в збірній країни, місцевих і зарубіжних чемпіонатах.

Історичний національний прапор Білорусі на протестах в Мінську

Історичний національний прапор Білорусі на протестах в Мінську

Білоруські футболісти у суботу, 12 вересня, записали відкрите звернення, в якому засуджують насильство в своїй країні. Під зверненням підписалися 93 гравці, які виступають у вищій і першій лізі національного чемпіонату, зарубіжних чемпіонатах, що представляють країну в молодіжній і національній збірних.

"Ми керуємося лише совістю і нетерпимістю до всього, що відбувається в нашій країні. Ми висловлюємо співчуття рідним тих, хто був убитий, хочемо висловити слова підтримки всім тим, хто постраждав, був принижений, жорстоко побитий і покалічений", - йдеться у зверненні, передає агенція "Інтерфакс".

Читайте також: ЄС засудив ескалацію насильства в Білорусі і нагадав про санкції

Відомі футболісти заявили, що записали дане відео, оскільки "більше не можуть мовчати, коли б'ють людей, друзів, колег". "Ми футболісти з різних команд, але однієї країни", - наголошують спортсмени.

Вони також нагадали про права і свободи, які закріплені в Конституції країни.

"Ніхто не повинен піддаватися тортурам, жорстокому, нелюдському, або принижуючому його гідність поводженню або покаранню. Немає іншої привілеї, крім однієї - права людини! Ми за правду, справедливість і свободу! Ми проти насильства!",- сказано у зверненні.

В ЄС заговорили про безвіз для білорусів

Через ситуацію в Білорусі країни Вишеградської групи, що входять до ЄС, заявили про готовність домагатися безвізового режиму для в'їзду білорусів. За словами прем'єра Польщі Матеуша Моравецького після зустрічі 11 вересня з главами урядів Чехії, Словаччини та Угорщини, країни групи поставлять питання про це на найближчій зустрічі Євроради.

Протести в Білорусі

У Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає цю посаду з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими.

Читайте також: Сербія відмовилась брати участь у військових навчаннях в Білорусі

У перші дні акцій протесту було затримано близько 7 тисяч осіб, є загиблі. Потім більша частина була звільнена. Однак останнім часом затримання на протестних мітингах і демонстраціях поновилися. Білоруські міліціонери діють на акціях протесту жорстко, із застосуванням сили. З 9 серпня надходила інформація про численні випадки жорстокого поводження і тортур затриманих в міліції, ізоляторах тимчасового утримання. Експертам ООН з прав людини також відомо про 450 задокументованих випадків жорстокого поводження з людьми під час затримань.

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Наймасштабніша акція протесту в історії Білорусі

    Рівно за тиждень після президентських виборів у Білорусі у неділю, 16 серпня, на вулиці Мінська вийшла рекордна кількість громадян. За оцінками ЗМІ, у цей день у білоруській столиці з вимогою відставки Олександра Лукашенка протестувало кілька сотень тисяч осіб. Це, як вказують оглядачі, стало наймасштабнішою акцією протесту в історії сучасної Білорусі.

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Вимога протестувальників - відставка Лукашенка

    Учасники опозиційного мітингу біля стели "Мінськ-місто-герой" підтримали вимогу штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської про відставку чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. "26 років жахіття мають завершитися, це не повинно тривати", - заявила на мітингу Марія Колеснікова, представниця об'єднаного штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської.

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Припинити свавілля силовиків

    Прихильники опозиції також наполягають на негайному припиненні насильства на вулицях білоруських міст з боку силовиків. У перші дні протестів було затримано близько семи тисяч осіб, кілька сотень осіб постраждали, одна людина загинула на акції протесту, а одна - померла після затримання. 16 серпня, як і у кілька попередніх днів, білоруські силовики до брутальних дій не вдавалися.

  • Мітинг прихильників Лукашенка на площі Незалежності в Мінську

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    "Антимайдан" Лукашенка

    У цей же день президент Білорусі Олександр Лукашенко організував мітинг на свою підтримку на площі Незалежності в Мінську. За офіційними даними, у ньому взяло участь 65 тисяч осіб. Акція проходила в оточенні силовиків задля забезпечення порядку. За повідомленнями білоруських ЗМІ, учасників цього мітингу організовано звозили до білоруської столиці з різних міст країни.

  • Олександр Лукашенко виступає перед прихильниками у Мінську

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    "Наказ" провести нові вибори

    Виступаючи перед прихильниками, Олександр Лукашенко лякав їх військами НАТО, що "брязкають гусеницями" біля кордонів Білорусі. "Литва, Латвія, Польща і, на жаль, наша рідна Україна і її керівництво наказують провести нам нові вибори", - наголосив президент Білорусі. На цю заяву одразу різко відреагував офіційний Київ, відкинувши її як безпідставну.

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    "Майдан" і "Антимайдан" у Мінську відбулися мирно

    Попри побоювання щодо можливості виникнення сутичок між прихильниками і противниками Лукашенка недільні акції відбулися без інцидентів. По обіді, після завершення мітингу на підтримку Лукашенка, прихильники опозиції колоною вирушили від стели "Мінськ-місто-герой" до площі Незалежності в Мінську, що розташована перед будинком уряду країни.

  • Протести у Гомелі, 16 серпня 2020 року

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Протести не лише у Мінську

    Як і у попередні дні, 16 серпня протести прихильників білоруської опозиції не обмежилися лише Мінськом. Багатотисячні марші свободи відбулися і в інших містах Білорусі - Гомелі (на фото), Гродно, Бресті, Могилеві, Пінську, Вітебську, Борисові та інших.

    Автор: Максим Сидоржевський


Дивитись відео 08:33

Як протести в Білорусі сприймають на українсько-білоруському кордоні (11.09.2020)

Також за темою

Weißrussland Präsidentschaftswahlen Proteste und Ausschreitungen in Minsk

Стояли на колінах і "падали з турніка": як в Могильові міліція знущалася над білорусами 13.09.2020

Символом жорстокості білоруських силовиків щодо затриманих протестувальників став провулок Окрестіна у Мінську. Однак такі місця є чи не у кожномі місті. Розповіді з Могильова.

Weißrussland I Maria Kolesnikova

Протести в Білорусі: Марію Колесникову заарештували 09.09.2020

Білоруську опозиціонерку Марію Колесникову після невдалої спроби вислати до України доправили до СІЗО у Мінську.

Weißrussland Zapad-2017 Militärmanöver

Росія введе війська в Білорусь для участі у маневрах 08.09.2020

Підрозділи збройних сил РФ, а також Сербії візьмуть участь у антитерористичних тактичних навчаннях "Слов'янське братство - 2020" на території Білорусі.

Реклама

Докладно

Білоруські силовики, яких протестувальники почали називати слабовиками

"Гестапо" в Могильові: як міліція Лукашенка била затриманих

Про жорстокість білоруських силовиків щодо затриманих протестувальників DW розповіли могилевчани.  

Нові правила для далекобійників в ЄС мають поліпшити їхні умови праці (DW/A. Jarecka )

Нові правила для далекобійників у ЄС: хто виграє? (відео)

DW пояснює, що саме зміниться у вантажних перевезеннях та як це торкнеться українських далекобійників.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  