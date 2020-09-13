Протести в Білорусі: проти дій влади виступили футболісти

Білоруські футболісти у суботу, 12 вересня, записали відкрите звернення, в якому засуджують насильство в своїй країні. Під зверненням підписалися 93 гравці, які виступають у вищій і першій лізі національного чемпіонату, зарубіжних чемпіонатах, що представляють країну в молодіжній і національній збірних.

"Ми керуємося лише совістю і нетерпимістю до всього, що відбувається в нашій країні. Ми висловлюємо співчуття рідним тих, хто був убитий, хочемо висловити слова підтримки всім тим, хто постраждав, був принижений, жорстоко побитий і покалічений", - йдеться у зверненні, передає агенція "Інтерфакс".

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Відомі футболісти заявили, що записали дане відео, оскільки "більше не можуть мовчати, коли б'ють людей, друзів, колег". "Ми футболісти з різних команд, але однієї країни", - наголошують спортсмени.

Вони також нагадали про права і свободи, які закріплені в Конституції країни.

"Ніхто не повинен піддаватися тортурам, жорстокому, нелюдському, або принижуючому його гідність поводженню або покаранню. Немає іншої привілеї, крім однієї - права людини! Ми за правду, справедливість і свободу! Ми проти насильства!",- сказано у зверненні.

В ЄС заговорили про безвіз для білорусів

Через ситуацію в Білорусі країни Вишеградської групи, що входять до ЄС, заявили про готовність домагатися безвізового режиму для в'їзду білорусів. За словами прем'єра Польщі Матеуша Моравецького після зустрічі 11 вересня з главами урядів Чехії, Словаччини та Угорщини, країни групи поставлять питання про це на найближчій зустрічі Євроради.

Протести в Білорусі

У Білорусі з 9 серпня тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає цю посаду з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими.

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У перші дні акцій протесту було затримано близько 7 тисяч осіб, є загиблі. Потім більша частина була звільнена. Однак останнім часом затримання на протестних мітингах і демонстраціях поновилися. Білоруські міліціонери діють на акціях протесту жорстко, із застосуванням сили. З 9 серпня надходила інформація про численні випадки жорстокого поводження і тортур затриманих в міліції, ізоляторах тимчасового утримання. Експертам ООН з прав людини також відомо про 450 задокументованих випадків жорстокого поводження з людьми під час затримань.

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка Наймасштабніша акція протесту в історії Білорусі Рівно за тиждень після президентських виборів у Білорусі у неділю, 16 серпня, на вулиці Мінська вийшла рекордна кількість громадян. За оцінками ЗМІ, у цей день у білоруській столиці з вимогою відставки Олександра Лукашенка протестувало кілька сотень тисяч осіб. Це, як вказують оглядачі, стало наймасштабнішою акцією протесту в історії сучасної Білорусі.

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка Вимога протестувальників - відставка Лукашенка Учасники опозиційного мітингу біля стели "Мінськ-місто-герой" підтримали вимогу штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської про відставку чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. "26 років жахіття мають завершитися, це не повинно тривати", - заявила на мітингу Марія Колеснікова, представниця об'єднаного штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської.

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка Припинити свавілля силовиків Прихильники опозиції також наполягають на негайному припиненні насильства на вулицях білоруських міст з боку силовиків. У перші дні протестів було затримано близько семи тисяч осіб, кілька сотень осіб постраждали, одна людина загинула на акції протесту, а одна - померла після затримання. 16 серпня, як і у кілька попередніх днів, білоруські силовики до брутальних дій не вдавалися.

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка "Антимайдан" Лукашенка У цей же день президент Білорусі Олександр Лукашенко організував мітинг на свою підтримку на площі Незалежності в Мінську. За офіційними даними, у ньому взяло участь 65 тисяч осіб. Акція проходила в оточенні силовиків задля забезпечення порядку. За повідомленнями білоруських ЗМІ, учасників цього мітингу організовано звозили до білоруської столиці з різних міст країни.

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка "Наказ" провести нові вибори Виступаючи перед прихильниками, Олександр Лукашенко лякав їх військами НАТО, що "брязкають гусеницями" біля кордонів Білорусі. "Литва, Латвія, Польща і, на жаль, наша рідна Україна і її керівництво наказують провести нам нові вибори", - наголосив президент Білорусі. На цю заяву одразу різко відреагував офіційний Київ, відкинувши її як безпідставну.

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка "Майдан" і "Антимайдан" у Мінську відбулися мирно Попри побоювання щодо можливості виникнення сутичок між прихильниками і противниками Лукашенка недільні акції відбулися без інцидентів. По обіді, після завершення мітингу на підтримку Лукашенка, прихильники опозиції колоною вирушили від стели "Мінськ-місто-герой" до площі Незалежності в Мінську, що розташована перед будинком уряду країни.

Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка Протести не лише у Мінську Як і у попередні дні, 16 серпня протести прихильників білоруської опозиції не обмежилися лише Мінськом. Багатотисячні марші свободи відбулися і в інших містах Білорусі - Гомелі (на фото), Гродно, Бресті, Могилеві, Пінську, Вітебську, Борисові та інших. Автор: Максим Сидоржевський

