Протести у М'янмі: близько 30 загиблих за вихідні, воєнний стан у Янгоні

У М'янмі під час акцій протесту проти військової хунти у неділю, 14 березня, загинули 16 людей, повідомляє інформагенція Reuters з посиланням на свідків та місцеві ЗМІ. Силовики відкрили вогонь по протестувальниках у колишній столиці країни - місті Янгон. За даними контрольованого військовими телеканалу MRTV, також загинув один правоохоронець, ще троє отримали поранення. У суботу під час акцій протесту, за даними Reuters, загинули 13 людей.

Ввечері 14 березня хунта запровадила воєнний стан у двох районах Янгона. Командир у регіоні Янгон отримає відповідні повноваження, щоб "ефективніше гарантувати безпеку, а також забезпечити принцип верховенства права та спокій", повідомило державне телебачення.

Скинутий армією цивільний уряд у вигнанні звернувся до народу. Тимчасово виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Ман Він Хаінг Тан закликав створити правову основу, "щоб люди мали право себе захищати". Він заявив про "найпохмуріших момент країни", але додав, що "світанок" вже близько.

За даними правозахисної групи Assistance Association, з початку протестів у країні було вбито понад 80 людей, більш ніж 2100 заарештовано.

Силовики застосовують насильство проти мітингарів у М'янмі

Військовий переворот та протести у М'янмі

Масові протести у М'янмі тривають з початку лютого - після того як 1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року. В країні вимикають інтернет, бо протестувальники використовують соцмережі для організації нових акцій і заходів.

Колишній генерал та донині віцепрезидент М'їн Све тепер має виконувати роль перехідного глави держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки триватиме надзвичайний стан, саме він має бути головною особою в державі.

Акція протесту в Янгоні

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М'їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків. США запровадили санкції проти причетних до перевороту в М'янмі. Готує санкції і ЄС.