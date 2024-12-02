Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнає результатів парламентських виборів у країні і відмовляється залишати свою посаду в кінці грудня після завершення каденції. Вона долучилася до протестів у грузинській столиці і звинуватила уряд у "конституційному перевороті". В інтерв'ю DW вона заявила про "масовий національний протест проти узурпації влади і спроби перетягнути Грузію на бік Росії".