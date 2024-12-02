Протести в Грузії: насильство поліції проти прихильників інтеграції з ЄС
Поліція розганяє акції протесту в Грузії, затримуючи їхніх учасників. Протестувальники виступають проти проросійського курсу прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе, який призупинив переговори Грузії з ЄС.
Протести проти сходження Грузії зі шляху євроінтеграції
Прагнення до вступу до ЄС і НАТО з 2013 року прописані у конституції Грузії. Згідно з опитуваннями, грузини регулярно висловлюють широку підтримку орієнтації країни на Захід. Але на суперечливих парламентських виборах наприкінці жовтня перемогу отримала правляча партія "Грузинська мрія", яка здійснює проросійську політику. Опозиція не визнає результатів виборів через закиди у їхній фальсифікації.
Прем'єр Грузії Кобахідзе заявив про "шантаж" з боку ЄС
Нова хвиля протестів у Грузії здійнялася після того, як прем'єр-міністр країни Іраклій Кобахідзе оголосив про відмову до 2028 року від проведення переговорів про вступ країни до ЄС. Він звинуватив Брюссель у "шантажі" й "маніпуляціях". ЄС призупинив переговори із Грузією влітку після того, як правляча партія ухвалила низку законів за російським зразком.
Президентка Грузії серед протестувальників
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнає результатів парламентських виборів у країні і відмовляється залишати свою посаду в кінці грудня після завершення каденції. Вона долучилася до протестів у грузинській столиці і звинуватила уряд у "конституційному перевороті". В інтерв'ю DW вона заявила про "масовий національний протест проти узурпації влади і спроби перетягнути Грузію на бік Росії".
Поранені внаслідок ескалації протестів у Тбілісі
Протести, які охопили столицю Грузії Тбілісі та інші міста країни, не вщухають. Поліція застосовує проти протестувальників водомети й сльозогінний газ. США заявили про припинення стратегічного партнерства з Грузією. Державний департамент США засудив "непропорційне застосування сили проти грузинів, які реалізують своє право на протест".
Затримання протестувальників після сутичок з поліцією
Протести в Грузії супроводжуються сутичками із поліцією та масовими затриманнями. Так, у ніч на 2 грудня поліція затримала понад 50 осіб. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила про "системне насильство проти протестувальників по всій країні". Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) підтвердила "непропорційне та невибіркове застосування насильства з боку поліції".
Протести в Грузії не вщухають
Масові акції протесту в Тбілісі та інших містах не припиняються, попри застосування поліцією сили та розгін протестувальників. Станом на ранок 2 грудня підрозділам спецпризначення вдалося відтіснити учасників протестів за межі проспекту Руставелі у Тбілісі. Проте демонстранти намагаються повернутися до будівлі парламенту та розгорнути там стихійне наметове містечко.
"Сценарій, подібний до Майдану"
Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе звинуватив "європейських політиків і бюрократів" та "місцеву агентуру" у спробі реалізувати у Грузії "сценарій, подібний до Майдану", роблячи відсилку до Революції гідності в Україні 2013-2014 років. МЗС України закликало Тбілісі "припинити лякати своїх людей міфічним "українським сценарієм" та водночас запевнило грузинський народ у солідарності.