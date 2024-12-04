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ПолітикаЄвропа

Протести в Грузії на тлі глибокої політичної кризи

4 грудня 2024 р.

Розкол у політичній еліті Грузії, масові вуличні протести - після парламентських виборів і заморожування перемовин з ЄС щодо вступу країна поринула у глибоку політичну кризу. Головне про ситуацію - у досьє DW.

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Учасники та учасниці акції протесту в Тбілісі у протигазах та з прапорами ЄС і Грузії, фото 30 листопада 2024 року
У Грузії тривають протести після відмови уряду до 2028 року проводити переговори про вступ країни до ЄСФото: Zurab Tsertsvadze/AP Photo/picture alliance

У грузинських містах відбуваються масові акції протесту. Вони почалися після заяви прем'єр-міністра країни Іраклія Кобахідзе 28 листопада 2024 року про відмову від перемовин про вступ до Євросоюзу до 2028 року. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі першого вечора приєдналася до протестувальників, а потім відмовилася залишати посаду глави держави, доки у країні не відбудуться нові вибори до парламенту, склад якого вона назвала "нелегітимним".

Парламентські вибори, які загострили кризу у країні, відбулися 26 жовтня. За даними ЦВК, перемогу на них із результатом у 54 відсотки голосів здобула правляча партія "Грузинська мрія", але опозиція відмовилася визнати офіційні результати голосування і закликала до протестів, вказавши на численні порушення. Детальніше про розвиток ситуації у Грузії читайте в досьє DW.

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