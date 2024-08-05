Протести в Бангладеш: армія заявила про відставку прем'єрки

Протестувальники в Бангладеш увірвалися в резиденцію прем'єр-міністерки Хасіни, яка раніше відлетіла на військовому вертольоті до Індії. Командувач армією заявив, що країною керуватиме тимчасовий кабінет.

Командувач армією Бангладеш Вакер Уз-Заман заявив про відставку прем'єр-міністерки країни Шейх Хасіни. Країною, охопленою вже кілька тижнів антиурядовими протестами, керуватиме тимчасовий уряд, оголосив він у телезверненні в понеділок, 5 серпня.

Протестувальники увірвалися в резиденцію прем'єрки

Того ж дня учасники антиурядових протестів у Бангладеш увірвалися до офіційної резиденції 76-річної глави уряду. На телевізійних кадрах видно, як тисячі людей штурмують урядовий палац у столиці - місті Дакка.

76-річна прем'єрка Бангладешу Шейх Хасіна правила 15 років Фото: Peerapon Boonyakiat/SOPA Images/IMAGO

Глава уряду та її сестра раніше залишили резиденцію і поїхали "у безпечніше місце", повідомляє AFP із посиланням на джерела в оточенні Хасіни. Високопоставлений радник Хасіни в інтерв'ю AFP назвав її відставку "можливою". За його словами, прем'єрка хотіла записати промову, але не мала можливості це зробити.

Тим часом газета Prothom Alo пише, що Хасіна покинула Бангладеш і полетіла на військовому гелікоптері до Індії. Індійський телеканал CNN-News18 з посиланням на джерела повідомив, що Хасіна приземлилася в індійському місті Агартала.

Верховний комісар ООН закликав покласти край насильству в Бангладеш

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк (Volker Türk) закликав покласти край "шокуючому насильству" в Бангладеш. Увечері 4 серпня він заявив, що глибоко стурбований можливістю загибелі нових людей через триваючі протести. Тюрк закликав політичне керівництво країни захищати право на життя, мирні зібрання і свободу слова. Влада Бангладеш має припинити репресії проти мирних протестувальників, негайно звільнити затриманих, відновити доступ до інтернету і виявити готовність до діалогу, наголосив він.

За підрахунками агентства AFP, від початку протестів у липні в Бангладеш загинуло щонайменше 300 осіб, тільки 4 серпня внаслідок зіткнень демонстрантів із поліцією налічується 94 жертви. Офіційних даних наразі немає.

Протести в Бангладеш тривають кілька тижнів

Демонстрації, що тривають у Бангладеш з початку червня, спрямовані проти системи квот на державні посади. Вона передбачає, що більше половини робочих місць у державному секторі мають бути зарезервовані для певних груп - як-от нащадків військових, які боролися за незалежність країни в 1971 році, жінок і людей з бідних районів, передають ЗМІ. Студенти-протестувальники закликають до системи, що більше базується на заслугах.

Система квот, що існувала з 1972 року, гарантувала, що держава піклуватиметься про родичів ветеранів. Крім того, квоти виділяли жінкам, національним меншинам та інвалідам. У 2018 році її було скасовано, але у 2024 році відновлено рішенням суду.

Протести у Бангладеші - молодь закликала прем'єрку до відставки Фото: Suvra Kanti Das/ZUMA/dpa/picture alliance

Верховний суд Бангладеш через протести у липні скоротив систему квот, проте з того часу акції перетворилися на ширший антиурядовий рух, учасники якого вимагали відставки Шейх Хасіни.

За останній місяць у зв'язку з протестами було поранено тисячі людей і близько 10 тисяч заарештовано. Для стабілізації ситуації на вулицях задіяли армію. У країні було введено комендантську годину. Новинні канали перестали виходити в ефір, було відключено мобільний інтернет, а також порушено систему телекомунікаційного зв'язку з іншими країнами. 170-мільйонна країна виявилася відрізаною від зовнішнього світу.