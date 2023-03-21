Протести проти пенсійної реформи у Франції: сотні затриманих

По всій Франції тривають протести проти пенсійної реформи, напередодні поліція затримала на них 287 людей. Тим часом Еммануель Макрон планує зустрітися з політичними лідерами і розповісти журналістам про реформу.

Під час акцій протесту проти пенсійної реформи, які відбулися у Парижі напередодні, поліція затримала 234 людини, повідомляє у вівторок, 21 березня, агенція AFP.

Протести супроводжувалися зіткненнями з правоохоронцями, підпаленням сміттєвих баків та інших предметів. Подібні виступи проходили і в інших містах Франції, зокрема Діжоні і Страсбурзі, де протестувальники розбили вітрини універмагу. Загалом по країні поліція затримала 287 людей.

Поліція оточує учасників протестів проти пенсійної реформи в Парижі Фото: YVES HERMAN/REUTERS

У Парижі для протидії заворушенням задіяли близько двох тисяч поліцейських, 11 з них отримали поранення, повідомляє dpa з посиланням на інформацію місцевих ЗМІ.

Макрон прокоментує реформу

У середу, 22 березня, президент Франції Еммануель Макрон в прямому ефірі відповість на запитання журналістів стосовно реформи. А у вівторок він планує зустрітися з керівниками обох палат французького парламенту та парламентських груп, і прем’єр-міністеркою Елізабет Борн.

Сміття, підпалене під час протестів проти пенсійної реформи у Франції Фото: YVES HERMAN/REUTERS

Протести проти пенсійної реформи тривають вже кілька місяців. Профспілки і протестувальники анонсували продовження страйків і протестів за підтримки багатьох представників опозиції.

Суперечлива реформа

Днями уряд Борн скористався статтею конституції, яка дозволяє провести пенсійну реформу без голосування в парламенті за умови, якщо він витримає вотум недовіри. Напередодні йому вдалося успішно уникнути вотуму недовіри під час голосувань в парламенті, хоча в одному з них перевага на користь уряду склала лише дев'ять голосів.

Пенсійна реформа була однією з головних передвиборних обіцянок Макрона. Вона передбачає поступове підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років, а також збільшення до 43 років мінімального терміну, впродовж якого необхідно сплачувати внески для отримання права на пенсію в повному обсязі. При цьому обсяг мінімальної пенсії зросте до 1200 євро на місяць.