Під час акцій протесту проти пенсійної реформи, які відбулися у Парижі напередодні, поліція затримала 234 людиниФото: STEPHANE MAHE/REUTERS
СуспільствоФранція
Протести проти пенсійної реформи у Франції: сотні затриманих
Степан Смишляєв
34 хв. тому
По всій Франції тривають протести проти пенсійної реформи, напередодні поліція затримала на них 287 людей. Тим часом Еммануель Макрон планує зустрітися з політичними лідерами і розповісти журналістам про реформу.
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Під час акцій протесту проти пенсійної реформи, які відбулися у Парижі напередодні, поліція затримала 234 людини, повідомляє у вівторок, 21 березня, агенція AFP.
Протести супроводжувалися зіткненнями з правоохоронцями, підпаленням сміттєвих баків та інших предметів. Подібні виступи проходили і в інших містах Франції, зокрема Діжоні і Страсбурзі, де протестувальники розбили вітрини універмагу. Загалом по країні поліція затримала 287 людей.
У Парижі для протидії заворушенням задіяли близько двох тисяч поліцейських, 11 з них отримали поранення, повідомляє dpa з посиланням на інформацію місцевих ЗМІ.
Макрон прокоментує реформу
У середу, 22 березня, президент Франції Еммануель Макрон в прямому ефірі відповість на запитання журналістів стосовно реформи. А у вівторок він планує зустрітися з керівниками обох палат французького парламенту та парламентських груп, і прем’єр-міністеркою Елізабет Борн.
Протести проти пенсійної реформи тривають вже кілька місяців. Профспілки і протестувальники анонсували продовження страйків і протестів за підтримки багатьох представників опозиції.
Пенсійна реформа була однією з головних передвиборних обіцянок Макрона. Вона передбачає поступове підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років, а також збільшення до 43 років мінімального терміну, впродовж якого необхідно сплачувати внески для отримання права на пенсію в повному обсязі. При цьому обсяг мінімальної пенсії зросте до 1200 євро на місяць.