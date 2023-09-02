Протести еритрейців: в Ізраїлі постраждало 150 людей

Біля посольства Еритреї в Тель-Авіві сталися сутички противників уряду цієї країни з його прихильниками, а також поліцейськими. Затримано 39 осіб.

У Тель-Авіві щонайменше 150 людей постраждали під час заворушень, в які вилилася акція супротивників уряду Еритреї у суботу, 2 вересня. Деякі протестувальники отримали вогнепальні поранення під час зіткнень із поліцією.

За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, сотні вихідців із Еритреї зібралися на протест біля будівлі посольства своєї країни. Згодом вони прорвали встановлені огорожі. У поліції повідомили, що правоохоронцям довелося застосувати зброю на тлі прямої загрози для них. Як пише видання Haaretz з посиланням на працівників служб екстреної допомоги, у результаті щонайменше троє осіб отримали вогнепальні поранення.

Загалом серйозні травми під час заворушень у Тель-Авіві отримали 18 людей. За повідомленням однієї з клінік, туди надійшли 12 людей із травмами голови. У поліції поінформували натомість, що постраждали також 27 правоохоронців. Крім того, учасники демонстрації пошкодили кілька автомобілів та потрощили вітрини низки прилеглих магазинів. Загалом було затримано 39 осіб.

Повідомляється, що акція була спрямована проти заходу, який мали провести в посольстві Еритреї. Згодом дійшло до зіткнень між прихильниками та противниками влади цієї східноафриканської країни.

Насильство на акціях громадян Еритреї у Європі

30 років тому Еритрея проголосила незалежність від Ефіопії, президентом країни став Ісаяс Афеверкі. Відтоді там жодного разу не проводилися вибори. Формою правління в Еритреї є однопартійна диктатура, свобода думок та преси там жорстко обмежені. У країні існує обов'язкова військова служба та система примусової праці, багато еритрейців через це намагаються отримати притулок за кордоном. За даними ЗМІ, в Ізраїлі на сьогодні перебуває близько 18 тисяч мігрантів з Еритреї.

У німецькому місті Гісен у липні поточного року також сталися заворушення на еритрейському фестивалі. Противники його проведення закидали співробітників сил правопорядку камінням, пляшками та димовими шашками. При цьому постраждали 26 поліцейських.

Так само в серпні на еритрейському фестивалі у Стокгольмі сталися заворушення, внаслідок яких постраждали понад 50 людей. 2 вересня еритрейці влаштували заворушення також у норвезькому місті Бергені. На відео, яке опублікувала газета Bergens Tidende, видно, як молоді чоловіки кидають каміння у поліцейських та вітрини магазинів.