Протест у РФ: у Башкирії сутички з силовиками

Суд у російському Башкортостані визнав активіста винним у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Біля будівлі суду в Баймаку відбулася велика акція протесту з сутичками з ОМОНом.

У російському Башкортостані кілька тисяч людей прийшли в середу, 17 січня, до будівлі суду в місті Баймак протестувати проти вироку місцевому активісту.

Перед оголошенням вироку Фаїлю Алсинову в справі про розпалюванні міжнаціональної ворожнечі поліція перекрила дорогу до суду та не пропускала автомобілі. Як пише "Медуза", очевидці стверджують, що в місті також блокували доступ до інтернету. Попри це перед будівлею суду зібралося понад три тисячі людей. Вони, зокрема, вимагали, щоб глава Башкортостану Радій Хабіров пішов у відставку.

Суд засудив Алсинова до чотирьох років позбавлення волі в колонії загального режиму. Після оголошення вироку протестувальникам вдалося відтіснити на кілька метрів бійців міліції особливого призначення (ОМОН). Силовики почали застосовувати кийки, світлошумові гранти і сльозогінний газ та затримувати мітингарів. Точна кількість затриманих поки невідома.

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Справа Алсинова

Справу проти Алсинова порушили через його висловлювання на акції в квітні 2023 року. Тоді він сказав фразу башкирською "кара халик", що позначає умовну назву феодально-залежного населення Золотої Орди. Експертиза, проведена слідством, дійшла висновку, що це словосполучення дає негативну оцінку групам осіб "жителі Кавказу", "Середньої Азії", "вірмени", а також принижує їхню людську гідність. Справу проти Алсинова порушили на вимогу глави Башкортостану Хабірова.

Спочатку вирок Алсинову збиралися винести 15 січня. Того дня біля суду відбулася акція протесту, в якій брали участь близько тисячі осіб. На тлі мітингів оголошення вироку перенесли на два дні.