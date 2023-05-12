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Президент РФ Володимир ПутінФото: Mikhail Metzel/Sputnik/AFP/Getty Images
ПолітикаРосійська Федерація

Протест на могилі батьків Путіна: суд у Росії виніс вирок

Ольга Лебедєва
16 хв. тому

Пенсіонерку, яка залишила записку на могилі батьків Путіна, засудили в Росії до умовного ув'язнення на два роки. Вона попросила померлих забрати його до себе.

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Суд у Санкт-Петербурзі виніс обвинувальний вирок у кримінальній справі про наругу над могилою батьків президента РФ Володимира Путіна "з мотивів політичної ненависті". Російський суд у четвер, 11 травня, призначив обвинуваченій пенсіонерці умовне ув'язнення строком на два роки.

61-річна Ірина Цибанєва не заперечувала, що залишила записку на могилі батьків Путіна, але наполягала на відсутності в її діях політичної ненависті. За її словами, вона не цікавиться політикою і це не була публічна акція, але після перегляду новин її накрив страх і вона здійснила спонтанний емоційний вчинок. Також жінка зазначила, що не псувала пам'ятник і взагалі до нього не торкалася, а про записку нікому не розповідала, тому здивована резонансом.

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У жовтні 2022 року Цибанєва залишила на могилі батьків Путіна на кладовищі в Санкт-Петербурзі записку: "Батьки маніяка, заберіть його до себе, від нього стільки болю і лиха, весь світ молиться про його смерть. Смерть Путіну, ви виростили виродка та вбивцю".

За кілька днів поліція вийшла на слід Цибанєвої.

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