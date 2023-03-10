Проросійські сили намагатимуться скинути владу Молдови - США

Американська розвідка вважає, що пов'язані з РФ особи у Молдові спробують організувати хвилю протестів з метою повалення нинішньої проєвропейської влади, повідомив Джон Кірбі.

Розвідувальна спільнота США вважає, що пов'язані з російською розвідкою особи планують організувати протести в Молдові, щоб спробувати повалити нинішню проєвропейську владу країни. Такі дані розкрив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, передає у п'ятницю, 10 березня, Associated Press.

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США також вбачають ознаки того, що пов'язані з російським урядом сили можуть проводити підготовку учасників та допомагати в організації антиурядових мітингів у Молдові, додав посадовець.

"Оскільки Молдова продовжує інтегруватися з Європою, ми вважаємо, що Росія шукає варіанти, щоб послабити молдовський уряд, ймовірно, з кінцевою метою побачити більш дружню до Росії адміністрацію", - сказав Кірбі.

Останніми тижнями Кишиневом прокотилася хвиля антиурядових протестів, організатором яких виступала загалом прихильна до Росії молдовська партія "Шор".

Активна кампанія дезінформації з боку Москви

CША також вважають, що Москва працює над поширенням дезінформації про загальну ситуацію у Молдові. Одним із прикладів таких дій стала поширена минулого місяця заява міністерства оборони Росії про те, що Україна нібито планує вторгнення до Придністров'я. Кірбі зазначив, що ці звинувачення є "необґрунтованими, неправдивими" і "створюють безпідставну тривогу".

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Крім того, президентка Молдови Майя Санду публічно заявила минулого місяця, що, на її думку, російський уряд планує "серію акцій за участю диверсантів, які мають військовий вишкіл і переодягнені в цивільне, для здійснення насильницьких дій, нападів на урядові будівлі і захоплення заручників", пише CNN.

За час повномасштабної війни Росії проти України Молдова не раз фіксувала, як російські ракети перетинали її повітряний простір, зокрема і в лютому цього року. Утім, за словами офіційних осіб, адміністрація Байдена не бачить безпосередньої військової загрози для Молдови. Але США уважно стежать за діяльністю Росії в Молдові, остерігаючись постійних зусиль Росії, спрямованих на дестабілізацію Європи.

Минулого місяця президент Сполучених Штатів Джо Байден зустрівся з Санду у Варшаві, де вони обговорили російську підривну діяльність у Молдові. У жовтні 2022 року міністерство фінансів США запровадило санкції проти дев'яти фізичних і 12 юридичних осіб, які, на думку США, причетні до дестабілізації ситуації в Молдові, нагадує CNN.