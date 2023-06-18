ПРООН накопичить мільярд доларів на відновлення України

Програма розвитку ООН підтримає відбудову, розмінування, відновлення енергоінфраструктури України, а також допоможе підприємцям, які втратили свій бізнес через війну.

Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) спільно з партнерами акумулює мільярд доларів на відновлення України. Про це заявив голова ПРООН Ахім Штайнер (Achim Steiner) під час зустрічі в Києві з українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, повідомив очільник уряду у соцмережах.

За словами Шмигаля, ПРООН готова допомогти в швидкій відбудові та гуманітарному розмінуванні України, а також надати підтримку релокованим підприємствам та малим і середнім підприємцям, які втратили свій бізнес під час війни та хочуть розпочати його з нуля.

"Зокрема, готуються ініціативи з навчання та перекваліфікації підприємців, розвиток потенційно експортних виробництв. Також ПРООН підтримає відновлення енергетичної інфраструктури", - уточнив прем'єр.

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ПРООН допомагає у відновленні пошкоджених багатоповерхівок на Київщині

Тим часом Штайнер у своєму Twitter-аккаунті поділився, що під час візиту до України відвідав місто Ірпінь на Київщині, яке сильно постраждало на початку війни.

"ПРООН в Україні підтримує уряд у відновленні 18 сильно пошкоджених багатоповерхових житлових будинків у Київській області. Після завершення робіт тисячі людей знову матимуть домівки", - розповів він. Загалом, за його даними, війна в Україні пошкодила близько 1,5 мільйона будинків, а також тисячі шкіл і лікарень.

У окремому пості Штайнер розповів і про результати розмінування України. "ПРООН пишається тим, що працює з ДСНС України, яка зібрала 543 тисячі мін, зробивши життя майже 3,8 мільйона людей безпечнішим і дозволивши їм повернутися до роботи, обробляти землю та ходити до школи", - написав голова ПРООН.

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