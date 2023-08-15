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Прокуратура судиться з УПЦ МП за Успенський собор у Каневі

Максим Сидоржевський
1 год. тому

На думку прокуратури, відчуження Успенського собору на користь УПЦ МП було незаконним.

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Успенський собор у Каневі хочуть повернути у власність держави
Успенський собор у Каневі хочуть повернути у власність державиФото: Multipedia/Zoonar/picture alliance

Прокуратура звернулася до суду з вимогою повернути у власність держави Успенський собор у Каневі на Черкащині, права власності на який нині має Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП).

Як повідомили у вівторок, 15 серпня, у пресслужбі Черкаської обласної прокуратури, відповідну позовну заяву скерувала до господарського суду Смілянська окружна прокуратура. "Смілянська окружна прокуратура скерувала до господарського суду позовну заяву в інтересах держави в особі міністерства культури та інформаційної політики України до виконавчого комітету Канівської міської ради, Київської митрополії Української православної церкви Московського патріархату про скасування рішення та свідоцтва про право власності, а також державної реєстрації речового права та повернення державного майна - нежитлової будівлі Успенського собору в м. Каневі по вул. Героїв Небесної Сотні, 62", - йдеться у повідомленні прокуратури.

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У відомстві нагадують, що виконавчий комітет Канівської міської ради у 2003 році надав УПЦ МП дозвіл на оформлення права власності на Успенський собор, що надалі стало підставою для реєстрації права колективної власності. У 2009 році собор було внесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток як пам'ятку археології національного значення. На думку прокуратури, відчуження пам'ятки виконавчий комітет Канівської міської ради вчинив всупереч вимогам закону.

Збудований Георгіївський (Успенський) собор був 1144 року за часів чернігівського князя Всеволода Ольговича. У ньому, зокрема, служили панахиду за Тарасом Шевченком після привезення труни з його тілом. За монгольської навали у 1239 році собор постраждав, але зруйнований не був, уточнює агенція "Укрінформ".

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