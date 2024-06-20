Прокуратура розслідує наругу над могилами героїв в Києві

На Аскольдовій могилі невідома жінка вчинила вандалізм на могилах Дмитра Коцюбайла, Андрія Пільщикова та Павла Петриченка. Відкрите кримінальне провадження, жінку затримали.

Офіс генерального прокурора України розпочав розслідування за фактом наруги над могилами захисників України на Аскольдовій могилі, йдеться на офіційній сторінці відомства у Telegram, у четвер, 20 червня.

Як повідомляється, 20 червня зранку на території Аскольдової могили в Києві невідома жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України - Дмитра Коцюбайла с позивним "Да Вінчі",Андрія Пільщикова з позивним "Джус", а також Павла Петриченка.

На могилах зірвані та поламані пам’ятні таблички, розбиті лампадки та понівечено державний прапор України. За даними прокуратури, жінку зафіксували камери спостереження.

Згодом Київська міська прокуратура повідомила про затримання 60-річної жінки, яку розшукували за наругу над могилами захисників. З нею працюють правоохоронці.

Кримінальне провадження розпочате за другою частиною 297 статті Кримінального кодексу за фактом наруги над могилами захисників України.