Прокуратура Грузії розслідує імовірні порушення на виборах

У межах розслідування імовірних фальсифікацій на парламентських виборах у Грузії в прокуратуру викликали президентку країни Саломе Зурабішвілі. Раніше вона відмовилася визнати оголошені ЦВК підсумки голосування.

Прокуратура Грузії почала розслідування можливих фальсифікацій на парламентських виборах, які відбулися 26 жовтня. На допит 31 жовтня викликали президентку країни Саломе Зурабішвілі, йдеться у заяві відомства, оприлюдненій у середу, 30 жовтня.

Розслідування було розпочате на підставі звернення Центральної виборчої комісії країни, яке надійшло раніше. Прокуратура, посилаючись на заяву ЦВК і інформацію в ЗМІ, вважає, що Зурабішвілі може мати докази імовірних порушень під час виборів.

"Прокуратура Грузії проведе всі необхідні слідчі та процесуальні дії, щоб вивчити факти, викладені в заяві ЦВК і згадані президенткою Грузії, окремими політичними партіями та представниками місій зі спостереження за виборами", - зазначило відомство. Прокуратура має намір допитати в межах розслідування всіх, хто може володіти інформацією, пов'язаною з імовірним правопорушенням.

У заяві також наголошується, що правоохоронні органи Грузії "активно розслідують" численні кримінальні справи, пов'язані з правопорушеннями, виявленими перед виборами і в день голосування.

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Зурабішвілі не визнала офіційних результатів виборів

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася визнати офіційні результати виборів і закликала співгромадян до мирних протестів. В інтерв'ю DW вона заявила, що керівна партія "Грузинська мрія", оголошена ЦВК переможцем виборів із результатом, що становить 54 відсотки голосів, "обрала диктатуру".

В інтерв'ю AFP Зурабішвілі розповілащо, що під час голосування використовувалися "досить складні" шахрайські схеми. "Дуже важко звинувачувати уряд, і це не входить до моїх обов'язків, але методологія - російська", - сказала Зурабішвілі. За її словами, під час передвиборчої кампанії "Грузинська мрія" навіть користувалася послугами піарників, які приїхали з Росії.

Моніторингова місія ОБСЄ виступила з заявою про низку зауважень під час проведення виборів. Євросоюз і США закликали Грузію розслідувати порушення на виборах. У Тбілісі 28 жовтня відбувся багатотисячний мітинг грузинської опозиції проти підсумків парламентських виборів.