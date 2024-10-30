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Прокуратура Грузії розслідує імовірні порушення на виборах

Анастасія Шепелева | Ольга Лебедєва
30 жовтня 2024 р.

У межах розслідування імовірних фальсифікацій на парламентських виборах у Грузії в прокуратуру викликали президентку країни Саломе Зурабішвілі. Раніше вона відмовилася визнати оголошені ЦВК підсумки голосування.

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Саломе Зурабішвілі на акції протесту проти результатів парламентських виборів
Саломе Зурабішвілі на акції протесту проти результатів парламентських виборів, Тбілісі, 28 жовтня 2024 рокуФото: Alexander Patrin/TASS/IMAGO

Прокуратура Грузії почала розслідування можливих фальсифікацій на парламентських виборах, які відбулися 26 жовтня. На допит 31 жовтня викликали президентку країни Саломе Зурабішвілі, йдеться у заяві відомства, оприлюдненій у середу, 30 жовтня.

Розслідування було розпочате на підставі звернення Центральної виборчої комісії країни, яке надійшло раніше. Прокуратура, посилаючись на заяву ЦВК і інформацію в ЗМІ, вважає, що Зурабішвілі може мати докази імовірних порушень під час виборів.

"Прокуратура Грузії проведе всі необхідні слідчі та процесуальні дії, щоб вивчити факти, викладені в заяві ЦВК і згадані президенткою Грузії, окремими політичними партіями та представниками місій зі спостереження за виборами", - зазначило відомство. Прокуратура має намір допитати в межах розслідування всіх, хто може володіти інформацією, пов'язаною з імовірним правопорушенням.

У заяві також наголошується, що правоохоронні органи Грузії "активно розслідують" численні кримінальні справи, пов'язані з правопорушеннями, виявленими перед виборами і в день голосування.

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Зурабішвілі не визнала офіційних результатів виборів

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася визнати офіційні результати виборів і закликала співгромадян до мирних протестів. В інтерв'ю DW вона заявила, що керівна партія "Грузинська мрія", оголошена ЦВК переможцем виборів із результатом, що становить 54 відсотки голосів, "обрала диктатуру".

В інтерв'ю AFP Зурабішвілі розповілащо, що під час голосування використовувалися "досить складні" шахрайські схеми. "Дуже важко звинувачувати уряд, і це не входить до моїх обов'язків, але методологія - російська", - сказала Зурабішвілі. За її словами, під час передвиборчої кампанії "Грузинська мрія" навіть користувалася послугами піарників, які приїхали з Росії. 

Моніторингова місія ОБСЄ виступила з заявою про низку зауважень під час проведення виборів. Євросоюз і США закликали Грузію розслідувати порушення на виборах. У Тбілісі 28 жовтня відбувся багатотисячний мітинг грузинської опозиції проти підсумків парламентських виборів.

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