Прогрес ЗСУ у контрнаступі надихає - міністр оборони США

198-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події п'ятниці, 9 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 8 вересня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події п'ятниці, 9 вересня (час київський).

++17:16++

Звіти про прогрес української армії у контрнаступі на Херсонщині і Харківщині – "дуже надихаючі", заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до Праги, куди він прибув задля переговорів щодо посилення оборонної співпраці між США та Чехією.

Днями президент України Володимир Зеленський повідомив, що з 1 вересня ЗСУ звільнили понад тисячу квадратних кілометрів території країни.

++16:46++

Заяву на усиновлення дитини в Україні відтепер можна подати через портал "Дія". "Один з перших кроків до усиновлення — подання заяви, щоб зареєструватися у кандидати. Раніше ця послуга була доступною тільки офлайн - зараз подати заяву можна онлайн за 30 хвилин, безоплатно, без черг та абсолютно прозоро", - повідомило у Facebook міністерство цифрової трансформації.

Співробітники служби у справах дітей перевірять її і відвідають помешкання заявника, щоб переконатися, чи можна там жити дитині. Якщо проблем не буде виявлено - потенційних усиновлювачів зареєструють для отримання статусу кандидата, пояснюють у мінцифри.

++15:26++

Українські війська встановили контроль над селом Волохів Яр у Чугуївському районі Харківської області, повідомило у Facebook Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії. У звільненому селі був піднятий український прапор.

++14:58++

Щонайменше 10 людей отримали поранення внаслідок обстрілу Харкова російськими військами з реактивних систем залпового вогню. Серед них - троє дітей, повідомив мер міста Ігор Терехов в Telegram.



Внаслідок обстрілу почалися пожежі в декількох приватних будинках та в дитячому садочку у центральній частині міста. "Також прильоти в дитячий будинок творчості і школу, в об'єкт спортивної інфраструктури", - повідомив Терехов.

++14.45++

Війна завдала Україні 100 мільярдів доларів прямих збитків

Харків 6 вересня Фото: Cover-Images/IMAGO

Повномасштабна війна, розв'язана Росією, вже завдала Україні майже 100 мільярдів доларів прямих збитків. Водночас на відбудову Україні знадобиться значно більше коштів - понад 350 мільярдів доларів.

Про це йдеться в звіті, опублікованому сьогодні спільно Світовим банком, Європейською комісією та українським урядом. При цьому дані зібрані лише станом на 1 червня, а отже сума вже збільшилась і ростиме далі, оскільки війна триває.

Читайте також: Україна вимагає від Росії понад 300 мільярдів доларів репарацій за війну

++14.20++

Російська армія знову обстрілює Харків із реактивних систем залпового вогню, повідомляє мер міста Ігор Терехов. Уже відомо про влучання в Шевченківському районі. За попередньою інформацією, постраждав дитячий садок, а на автозаправці спалахнула пожежа.

++13.59++

Президенти Росії Володимир Путін і Туреччини Реджеп Ердоган обговорять наступного тижня угоду про експорт українського зерна на полях саміту Шанхайської організації співробітництва в Узбекистані, передає агентство Reuters.

Напередодні Ердоган погодився з Путіним, що "зернова угода" призвела до українського експорту в багаті, а не бідні країни. "Зерно, яке надходить в рамках цієї угоди, на жаль, іде в багаті країни, а не в бідні. Те, що поставки йдуть в країни які запроваджують санкції (проти РФ за війну в Україні. - Ред.), викликає занепокоєння пана Путіна. Ми також хочемо, щоби поставки зерна почалися з Росії", - сказав він.

Читайте також: В Україні відповіли Путіну: Дві третіх зерна експортується не в Європу

++13.38++

Військові навчання Білорусі не загрожують Україні - розвідка

Розвідка міністерства оборони Великобританії сумнівається, що військові навчання, оголошені Білоруссю з 8 до 14 вересня, можуть свідчити про її підготовку до прямої участі у війні в Україні. В щоденному аналітичному звіті розвідки зауважується, що білоруські сили мають обмежені наступальні можливості. Хоча Росія й використала територію Білорусі в своїй невдалій спробі наступу на Київ на початку повномасштабного вторгнення, ймовірність того, що білоруські сили розгорнуть в Україні - невелика, вважають британські розвідники.

++13.03++

Росія не дає доступу до українських військовополонених, які перебувають на її території або на окупованих нею українських територіях, заявила голова моніторингової місії Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні Матільда ​​Богнер на пресконференції у Женеві. У зв'язку з цим "ще більше занепокоєння викликає той факт, що є задокументовані підтвердження застосування тортур і фізичного насильства щодо українських полонених з боку російських військових, а також членів збройних формувань", що воюють на боці РФ, наголосила вона.

++12.40++

Після дев'ятої ранку Росія нанесла авіаудар по лікарні Великописарівської громади в Сумській області. Приміщення зруйноване, є постраждалі серед людей. Деталі голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький обіцяє оприлюднити згодом.

++12.17++

ЄС призупинить спрощений візовий режим із РФ з 12 вересня

Рада Європейського Союзу схвалила рішення про повне призупинення дії угоди про спрощений візовий режим із Росією.

Шенгенська віза Фото: Nikolai Sorokin/Zoonar/picture alliance

Рішення застосовуватиметься з 12 вересня. З цієї дати для громадян РФ діятимуть загальні візові правила. Це призведе до підвищення ціни короткострокової візи, важчої та довшої процедури її оформлення і більшої кількості обмежень для отримання багаторазових віз.

Водночас Європейська комісія збирається представити додаткові вказівки країнам-членам, аби гарантувати, що рішення не вплине негативно на певні категорії росіян, наприклад, журналістів, дисидентів і представників громадянського суспільства.

Читайте докладніше: ЄС призупинить спрощений візовий режим із РФ з 12 вересня

++11.50++

Фірми Ірану потрапили під санкції США за продаж дронів РФ

Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій щодо іранської компанії Safiran Airport Services. За даними американської влади, ця компанія "координувала російські військові польоти між Іраном та Росією, в тому числі пов'язані з транспортуванням іранських безпілотних літальних апаратів, персоналу та супутнього обладнання з Ірану до Росії".

Крім Safiran під санкції потрапили три іранські компанії-виробники дронів і керуючий директор однієї з них. У Вашингтоні вважають, що РФ збирається використати іранські безпілотники у війні проти України.

Нагадаємо, що нещодавно стало про закупівлю РФ окрім дронів у Ірану також ракет і артилерійських снарядів у Північної Кореї.

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++11.23++

Україна хоче від Росії не менше 300 мільярдів доларів репарацій

Україна хоче отримати від Росії репарації через війну в розмірі щонайменше 300 мільярдів доларів, повідомив міністр юстиції України Денис Малюська виданням медіагрупи Funke.

За його словами, на генеральній асамблеї Організації Об’єднаних Націй Київ збирається домогтися ухвалення резолюції, на якій надалі має базуватися створення міжнародного механізму відшкодування збитків.

Втрати, завдані Україні насправді набагато вищі, але згадана сума відповідає активам Банку Росії в країнах Великої сімки, заморожених у рамках санкцій, зазначає агентство dpa. Малюська вимагає доступу до цих коштів, а також до закордонних активів російських державних підприємств і конфіскованої власності російських олігархів.

++11.02++

Молдовська авіакомпанія відновлює сполучення з РФ

Молдовська авіакомпанія Air Moldova оголосила, що з 1 жовтня відновить пряме авіасполучення між Москвою та Кишиневом після призупинення у лютому. Про це повідомили у пресслужбі перевізника. В компанії кажуть, що рішення є результатом численних звернень громадян Молдови, які перебувають в РФ і хочуть повернутися додому.

++10.39++

Заклик до відставки Путіна: депутатів РФ викликала поліція

Депутатам ради муніципальної освіти "Смольнінське" Санкт-Петербурга прийшли виклики в поліцію - для складання протоколу про адміністративне правопорушення, що полягає у "дискредитації" армії.

Фото: Yegor Aleyev/TASS Host Photo Agency/REUTERS

7 вересня вони схвалили звернення до Державної думи РФ із закликом звинуватити президента Росії Володимира Путіна в державній зраді через розв'язання війни в Україні, щоб усунути його з посади.

Депутати мотивували тим, що на війні знищуються боєздатні підрозділи російської армії, гинуть та калічаться молоді працездатні громадяни, економіка зазнає збитків, НАТО розширюється, а української армія отримує сучасну західну техніку, що суперечить озвученій меті "демілітаризації України".

Читайте детальніше: Поліція РФ викликала депутатів, які закликали до відставки Путіна

++10.26++

ЗСУ протягом наступних трьох днів, імовірно, звільнять Куп'янськ - ISW

Українські військові продовжують контрнаступ на Харківщині та, ймовірно,протягом наступних 72 годин звільнять місто Куп'янськ - ключовий логістичний вузол росіян, ідеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські сили в контрнаступі на Харківщині 8 вересня просунулися на 20 кілометрів від ключового логістичного вузла Росії в Куп'янську. Українські війська, ймовірно, захоплять Куп'янськ протягом наступних 72 годин, серйозно погіршивши, але не повністю розірвавши російські наземні лінії зв’язку з Ізюмом", - пишуть аналітики.

++09.56++

Частина випущених Росією по Харківщині ракет "самоліквідувалася на території РФ", заявив у ранковому зведенні голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів з боку російської армії за добу в області загинули четверо людей: двоє в Харкові, по одному - в Чугуївському та Ізюмському районі. Медики госпіталізували десятьох людей: вісьмох у Харкові, по одному - в Чугуївському та Лозівському районах.

++09.24++

У Донецькій області внаслідок обстрілів з боку РФ загинули дев'ять цивільних, а ще 23 зазнали поранень 8 вересня, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.

Вночі російські війська скерували вогонь важкої артилерії на Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів понівечені дачні будинки та господарські споруди, але люди не постраждали, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

Під ранок обстрілів з боку армії РФ зазнало село Широке Миколаївської області. Росіяни влучили в уже зруйнований центр надання адміністративних послуг і школу, але постраждалих немає. Внаслідок нічних обстрілів знеструмлена Баштанська громада та п'ять населених пунктів Інгульської громади, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

++09.02++

Медведєв, Шойгу, глава ФСБ: Зеленський підписав нові санкції

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження нових санкцій до посадовців із "верхівки" РФ.

Фото: Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Zuma/picture alliance

До списку потрапили 606 осіб: 28 членів Ради безпеки РФ, 154 члени Ради Федерації та 424 депутати Державної думи. Серед них: заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв, міністр оборони Сергій Шойгу, перший заступник Валерій Герасимов, директори Федеральної служби безпеки Олександр Бортніков та Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін, прем'єр-міністр Михайло Мішустін, голова Держдуми В'ячеслав Володін, керівник Адміністрації президента Антон Вайно, мер Москви Сергій Собянін, губернатор Санкт-Петербургу Олександр Бєглов та інші.

Читайте детальніше: Медведєв, Шойгу, директор ФСБ: Зеленський ввів у дію нові санкції

++08.36++

Сьогодні в Брюсселі відбудуться позачергові засідання Ради Європейського Союзу з енергетики щодо високих цін на енергоносії через санкції щодо Росії за війну в Україні.

Міністри енергетики країн-членів Євросоюзу обговорять можливі термінові заходи для зниження цін на енергію та повідомлять про готовність країн до майбутньої зими.

++08.12++

Вночі армія РФ обстріляла Салтівський район Харкова, внаслідок чого постраждав один із вищих навчальних закладів.

Пізно ввечері під вогонь з реактивних систем залпового вогню потрапив Київський район міста. РФ влучила у приватний сектор, але люди не постраждали. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

++07.50++

ЗСУ просунулись на Харківському напрямку на 50 км за три дні

Збройні сили України за три дні просунулися майже на 50 кілометрів на Харківському напрямку, повідомляє генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні. Окремі підрозділи РФ, за даними розвідки, зазнали там значних втрат. "Окупанти намагаються евакуювати поранений особовий склад та пошкоджену військову техніку в райони населених пунктів Вільхуватка та Бородоярське. Особовий склад окупаційних військ в цивільному одязі вдається до дезертирства і намагається повернутися на територію Росії. Так, протягом доби, відзначено понад 15 таких випадків", - розповіли в генштабі.

На Херсонщині через наступ ЗСУ підрозділи армії РФ переходять до тактики терористичних дій стосовно місцевих мирних жителів, кажуть в генштабі. Так, за наявною в нього інформацією, у населеному пункті Велика Олександрівка росіяни використовують місцеве населення в якості "живого щита". Селище закрите на в'їзд і виїзд.

Протягом минулої доби російські солдати завдали 45 авіаційних і п'ять ракетних ударів, зокрема по Костянтинівці, Циркунах, Радушному, Харкову. Є жертви серед цивільного населення. На інших напрямках обстрілювали військові та цивільні об'єкти, використовуючи ствольну та реактивну артилерію.

Українські військові відбили 8 вересня наступ у районах населених пунктів Уди, Костянтинівка, Вірнопілля, Плоске, Майорськ, Безіменне та Кам'янка.

Українська авіація здійснила понад 20 ударів і вразила два російських взводних опорних пункти, 15 районів зосередження живої сили та військової техніки, три зенітних ракетних комплекси, знищила чотири російських безпілотники та гелікоптер Ка-52.

Читайте також: Зеленський підтвердив звільнення ЗСУ Балаклії на Харківщині

++07.34++

Байден провів відеоконференцію щодо підтримки України з G7, НАТО, ЄС

Президент США Джо Байден провів відеоконференцію з генеральним секретарем Організації Північноатлантичного договору (НАТО), лідерами Канади, Японії, Великобританії, Німеччини, Італії (входять до Великої сімки. - Ред.), представниками Франції та Європейського Союзу. Вони обговорювали подальшу міжнародну підтримку України, в тому числі "шляхом постійного забезпечення безпеки та економічної допомоги". Також у контексті "використання Росією енергетичної зброї" вони говорили про координацію для забезпечення сталого енергопостачання до Європи.

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