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КонфліктиУкраїна

Проєкт DeepState заявив про тиск

Дмитро Шварц
23 грудня 2024 р.

Команда аналітичного порталу DeepState заявила про тиск з боку військового керівництва України через роботу проєкту.

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Війна РФ проти України, Харківська область, грудень 2023 року
За словами команди DeepState, "на жаль, не всім главкомам подобається правда"Фото: Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

Команда аналітичного порталу DeepState заявила про тиск з боку військового керівництва України через роботу проєкту. "На жаль, не всім главкомам подобається правда і це прикро... Брехня нас всіх погубить!" - йдеться в повідомленні DeepState у Telegram у понеділок, 23 грудня.

У чому саме полягає тиск, аналітики не повідомили, але наголосили, що мають  "залізну репутацію і ту найціннішу довіру серед суспільства, а найголовніше - серед військових". 

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Раніше цього дня народна депутатка України Мар'яна Безугла заявила, що нібито головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський "розпочав наступ на команду DeepState". За її словами, ідеться про мобілізацію команди DeepState "у піхоту", звернення до СБУ та правоохоронців щодо розголошення інформації, дискредитацію і закриття проєкту.

"Ми всі знаємо DeepState ще з початку повномасштабного вторгнення. Щодня це чи не єдине джерело, щоб зрозуміти, що відбувається, як для цивільних, так навіть і для військових", - зазначила вона у дописі у Facebook, додавши, що "наступ "старперів" на проєкт - ще один вимір їхньої повної відсталості".

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DeepState - український OSINT-проєкт (англ. Open source intelligence - Розвідка на основі відкритих джерел), який з початку повномасштабного російського вторгнення створив інтерактивну мапу про перебіг воєнних дій.

При цьому автори DeepState наголошували, що їхня мапа бойових дій лише намагається бути наближеною до точної, якою володіє лише генштаб ЗСУ.

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