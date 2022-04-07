 Продовольча криза: фахівці попереджають про збільшення кількості біженців у світі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.04.2022

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Новини

Продовольча криза: фахівці попереджають про збільшення кількості біженців у світі

Внаслідок війни РФ проти України можуть здійнятись хвилі біженців у бідних країнах, застерігає глава Welthungerhilfe

Чернігівська область - війна унеможливлює польові роботи

Чернігівська область - війна унеможливлює польові роботи

Продовольча криза внаслідок війни в Україні, за оцінками Welthungerhilfe, призведе до переміщення біженців з бідних країн. "У країнах, де ми працюємо, ми бачимо, якою драматичною є ситуація. Люди не бачитимуть іншого виходу, як утікати від голоду", - заявив генеральний секретар організації Матіас Моґґе (Mathias Mogge), виданню Rheinische Post. Міграційний тиск на європу посилиться через голод.

Передумовою цьому серед іншого є зростання часом на 70 відсотків цін на пшеницю, яка до цього часу переважно експортувалася Україною та Росією. "Саме тому міжнароджа спільнота повинна діяти уже зараз і швидко", - застеріг Моґґе.

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Зараз Організація Об'єднаних Націй оцінює фінансові потреби у гуманітарній допомозі у світі у 43 мільярди доларів (39 мільярдів євро). "Це найвищий попит за всю історію", - пояснив Моґґе. Наразі, однак, світовою спільнотою обіцяні тільки 3,6 мільярда доларів. "Нам потрібна пряма допомога окремим країнам та списання боргів", - висунув вимогу Моґґе. 

Welthungerhilfe - благочинна організація зі штаб-квартирою у Бонні, яка має на меті подолати у світі голод. Має понад три тисячі співробітників у світі, проєкти реалізує переважно у країнах Африки, Азії та Латинської Америки.

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