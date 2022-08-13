"Продавали" перетин лінії зіткнення: ДБР затримало чиновників

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 12 серпня.

На цій сторінці DW стежить за подіями суботи, 13 серпня (час київський).

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Чиновники на Запоріжжі "продавали" людям можливість перетнути лінію зіткнення. Як повідомляють у ДБР, для цього вони створювали штучні перешкоди або затягували час, або свідомо допускали помилки під час оформлення документів. В результаті час розгляду заявок на виїзд необґрунтовано затягувався і становив від 4 до 5 тижнів, або взагалі - особі відмовляли в перетині лінії зіткнення, оскільки в документах були вказані неточні дані. Для "прискорення" процедури людям пропонували заплатити до 800 доларів США, гроші отримували спеціально залучені посередники. Щоденний незаконний прибуток становив 2 млн грн. Співробітники ДБР провели понад 20 обшуків у Запорізькій ОВА, міській раді, правоохоронних органах області, зокрема в осіб, які можуть бути причетними до цієї злочинної схеми. Слідчі ДБР затримали одного з посередників "на гарячому" в момент передачі коштів на суму 1400 доларів за "позитивний" розгляд заяви особи.

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Росіяни обстрілюють ЗАЕС з села Водяне, один з артилерійських ударів пошкодив перший блок насосної станції цеху теплових та підземних комунікацій. Про це повідомляє головне управління розвідки міністерства оборони України. "Ще один "приліт" призвів до часткової руйнації пожежної частини, що відповідає за безпеку ЗАЕС. Також внаслідок ворожих обстрілів відбулося займання лісу та трави на прилеглих територіях, що викликало значне задимлення. Гасіння пожеж, спричинених обстрілами, ускладнено через обстріл пожежної частини", - ідеться у повідмоленні ГУР у Telegram.

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РФ зруйнувала і пошкодила в Україні 139 об'єктів культурної спадщини

Наслідки обстрілів у Харкові

В Україні внаслідок обстрілів РФ зазнали руйнацій і пошкоджень вже 139 об'єктів культурної спадщини, повідомив міністр культури Олександр Ткаченко. Ідеться про 23 пам’ятки національного значення, 109 пам'яток місцевого значення, 108 об'єктів цінної історичної забудови та 7 щойновиявлених об'єктів культурної спадщини. Були знищені або постраждали 361 мистецький об'єкт та заклад культури.

++12.15++

Литва підтримує рішення влади Естонії про заборону на в'їзд до країни для громадян РФ, проте вважає, що обмеження працюють більш ефективно, якщо вони ухвалені на рівні ЄС. Інститути Литви, відповідальні за такі сфери, як державна безпека, видача віз та прикордонний контроль, зараз проводять оцінку рішень, ухвалених Естонією та Латвією, йдеться у заяві МЗС Литви, яку публікує сайт новин BNS. "Перша оцінка відповідних інститутів свідчить про те, що рішення Естонії та Латвії по суті дуже схожі на обмеження, які зараз діють у Литві", - зазначило литовське МЗС.

++11.50++

З "Чорноморська" вийшли ще два судна з продовольством

З українського порту "Чорноморськ" вийшли ще два судна, завантажені продовольством. Про це повідомляється у Twitter міністерства оборони Туреччини, яка є посередником "зернового коридору" між Україною та РФ. Суховантаж Fulmar S під прапором Барбадосу перевозить 12 тисяч тонн кукурудзи в Іскендерун, судно Thoe під прапором Маршаллових островів з 3 тисяч тонн насіння соняшника взяло курс на Текірдаг. Сьогодні в Україну вирушить ще одне судно для завантаження зерна. Загалом українські порти з часу підписання "зернової угоди" залишили 16 суден.

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++11.30++

Українське угруповання Об'єднаних силповідомляє, що за минулу добу війська протиповітряної оборони на сході України знищили російські чотири БПЛА типу "Орлан-10" та штурмовик Су-25.

Підтвердження цих даних з незалежних джерел наразі немає.

++11.05++

У МЗС Росії "точкою неповернення" у відносинах зі США назвали оголошення РФ країною-спонсоркою тероризму. "Якщо це буде реалізовано, це означатиме перетин Вашингтоном точки неповернення з найсерйознішою шкодою для двосторонніх дипвідносин аж до пониження їх рівня і навіть розриву. Американська сторона попереджена", - цитує російська агенція "Тасс" главу департаменту Північної Америки МЗС РФ Олександра Дерчієва.

+10.30++

Компанія Maxar Technologies опублікувала нові супутникові знімки від 12 серпня аеродрому "Зябровка" на півдні Білорусі, де, як повідомлялося, на початку цього тижня сталися кілька вибухів.

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++09.55++

У Росії обмежились можливості для повноцінного постачання до її військових частин на окупованих територіях на правому березі Дніпра. Пошкоджені обидва найважливіші мости через Дніпро на Херсонщині, що виключає, зокрема, перекидання воєнної техніки. Про це йдеться у щоденному звіті розвідки міністерства оборони Великобританії опублікованому у Twitter.

++09.45++

На Харківщині протягом 12 серпня через обстріли поранені троє цивільних, повідомив Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА. За даними Центру екстреної медичної допомоги, у Харківському районі поранений чоловік 56 років. У Богодухівському - жінка 84 років, та 13-річний хлопець, він у важкому стані.

++09.10++

США стурбовані повідомленнями про звинувачення проти громадян Великобританії, Швеції та Хорватії, висунуті незаконною "владою" в окупованих регіонах на сході України, написав у Twitterдержавний секретар США Ентоні Блінкен. "Росія та її ставленики зобов’язані поважати міжнародне гуманітарне право, включно з правами та захистом, які надаються військовополоненим", - наголосив він.

++08.55++

Кількість жертв після обстрілу Краматорська ввечері 12 серпня збільшилась до трьох. "Поранена жінка померла у лікарні", - повідомив голова міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, якого цитує Краматорська міська рада.

++08.20++

Росіяни вночі завдали ударів по Харкову, повідомив мер міста Ігор Терехов. За його словами, під обстріл потрапили центр, Немишлянський та Слобідський райони. Внаслідок обстрілів постраждав коледж, пошкоджено комунікації критичної інфраструктури, у кількох житлових будинках вилетіли шибки, уламками посічено кілька тролейбусів. Терехов наголосив, що російські війська б'ють виключно по цивільній інфраструктурі, оскільки "там, куди потрапили ворожі ракети, немає нічого, що хоча б віддалено нагадувало військові об'єкти".

++08.10++

Житлові райони Нікополя вночі були обстріляні з "Градів" та "Ураганів". "У місті понівечені 11 багатоповерхових, 13 приватних будинків та дитячий садок. Виведено з ладу газогін та лінію електропередач. На місці працюють аварійні бригади. Люди не постраждали", - написав у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

++08.00++

РФ зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Про це ідеться у ранковому зведенні генерального штабу збройних сил України у Facebook.

++07.45++

Україна зараз об'єктивно не має "жодних мотивів", щоб вести переговори з Росією, заявив в інтерв'ю виданню "Бабель" радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, мирні переговори сьогодні не вирішують жодного питання для України. Так, фіксація нової лінії розмежування з Росією означатиме для Києва фіксацію нових "кримінальних анклавів", які за допомогою пропаганди РФ використовує, щоб згодом розпочати нову війну - "з іншими мотивами та іншими виконавцями", вважає Подоляк. "Переговори з РФ на сьогодні означатимуть лише одне: що Росія виграла", - переконаний радник глави Офісу президента України. Він додав, що нині переговори з РФ відбуваються лише з гуманітарних питань.

++07.40++

ISW: Кремль намагається перезапустити ВПК для тривалої війни

Кремль намагається перезапустити або розширити діяльність військово-промислового комплексу задля підтримки тривалих бойових дій в Україні, йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW). Зазначається, що 12 серпня міністр оборони Росії Сергій Шойгу, ймовірно, відвідав завод "Уралвагонзавод", який є найбільшим у Росії виробником танків. Зокрема, там випускаються танки Т-72. Цьому передувало повідомлення про те, що "Уралвагонзавод" має фінансові проблеми через запроваджені Заходом санкції та невиконання зобов'язань за державним контрактом. Як пише ISW, візит Шойгу може свідчити про те, що Кремль намагається перезапустити чи розширити діяльність ВПК.

++07.25++

У Пентагоні високо оцінили ефективність ЗСУ

Українські військові на Донеччині

У міністерстві оборони США високо оцінили ефективність української армії. Про це йдеться на сайті Пентагону. За словами високопосадовця, на моральний дух солдатів армії РФ впливають прогрес та успіхи української армії на полі бою. "За шкалою від 0 до 10 ефективність збройних сил України дорівнюватиме 12, просто виходячи з того, наскільки вражаючими вони були для нас у багатьох речах. Вони знайшли способи робити те, що нам здавалося неможливим", - зазначив він.

Тим часом Росія продовжує вести безладний вогонь територією України, що призводить до масових жертв серед мирного населення, наголошується в повідомленні. "Це багато в чому пов'язано з невибірковим бомбардуваннями, які здійснюють російські сили", - зазначив представник Пентагону.

++07.15++

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's Global Ratings (S&P) знизило довгостроковий і короткостроковий кредитні рейтинги України до "вибіркового дефолту" - на один щабель вище за повний дефолт. S&P обґрунтувало цей крок відстроченням платежів за держборгом, яке Україна отримала 10 серпня. S&P вважає це "рівносильним дефолту". З моменту початку російської агресивної війни 24 лютого обсяги виробництва в Україні різко впали. Київ отримав від власників міжнародних облігацій України згоду на відстрочення платежів на два роки. Зовнішній борг країни оцінюється у 20 млрд. доларів США.

++07.00++

ЗСУ розбили останній міст у Херсонській області

Збройні сили України (ЗСУ) розбили четвертий, останній міст у Херсонській області, який армія РФ використала для перекидання техніки на правобережну частину Дніпра. Про це повідомив у соцмережі Facebook депутат Херсонської облради Сергій Хлань. "Сьогодні ЗСУ влучили в останній четвертий міст, що з'єднував правий і лівий береги. Тобто росіяни більше не мають жодної можливості повноцінно перекидати свою техніку", - зазначив Хлань. За його словами, російські військові намагатимуться ремонтувати мости та шукатимуть альтернативу у переправах, але це займе багато часу.