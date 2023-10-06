Проблема з клопами є не лише в Парижі: як долати цю халепу?

Париж бореться з нашестям клопів менш ніж за рік до початку Олімпійських ігор. Цих паразитів надзвичайно важко позбутися, відзначають експерти.

Французьке суспільство сколихнули численні повідомлення у соцмережах про виявлення клопів у громадських місцях Парижа - у метро, кінотеатрах та навіть в аеропорту імені Шарля де Голля. Також, за даними AFP, зараження зафіксували у школах в Марселі та у Вільфранш-сюр-Сон неподалік Ліона.

Хоча французька влада запевняє, що підстав для паніки немає, уряд країни проведе міжвідомче засідання з цього приводу у п'ятницю, 6 жовтня. Зокрема, французькі урядовці хочуть з’ясувати, наскільки серйозна і масштабна проблема, та вирішити, як реагувати далі і заспокоїти тривожні настрої серед населення. Щонайменше інформація про останні випадки з клопами у громадському транспорті після ретельної перевірки не підтвердилася, заявили у французькому міністерстві транспорту.

Поширеність клопів не є новою тенденцією. Збільшення їхньої чисельності фіксується ще з кінця 1990-х років в основному через високу щільність населення, глобальний пасажиропотік та масовий транспорт. Водночас експерти наголошують, що жодна верства населення не застрахована від цієї проблеми, адже поява клопів не пов'язана з рівнем гігієни. "Все, що їм потрібно - це людська кров", - цитує ентомолога Жана-Мішеля Беренгера агентство AFP. За даними ЗМІ, за період з червня до серпня цього року у Франції було зафіксовано на 65 відсотків більше випадків виїзду фахівців для боротьби з клопами, ніж це було за аналогічний період минулого року. Однак, частково збільшення кількості викликів пов'язано з тим, що люди стали більш чутливими до цієї проблеми, відзначають оглядачі. Ці комахи поширюються у багатьох країнах. Однак боротися з ними досить складно.

Клопи стають стійкими до отрути

Як зазначила професорка з соціальної роботи Каледонського університету Глазго Хізер Лінч, яка досліджувала клопів, є безліч доказів того, що за останні десять років кількість цих паразитів зросла в геометричній прогресії. Це ж підтверджує Клаудія Касіг з німецької дезінсекторної компанії JamiroTec, яка підрахувала, що за цей період поширеність клопів збільшилася на чотири-шість тисяч відсотків.

За словами Лінч, це спричинено кількома факторами. Перший - доступність подорожей, під час яких все більше людей переміщаються літаками, зупиняються в готелях і можуть у такий спосіб поширювати цих паразитів. Водночас дослідниця застерігає, дедалі більше видів цих комах стають резистентними до хімікатів, які люди використовують для боротьби з ними.

Очевидною ознакою зараження клопами є укуси, які з'являються на тілі лінійними групами. Також інфікована людина помічатиме краплі крові та крихітні чорні плями на простирадлах у місцях, де кусали клопи.

Клоп - коричневий жучок овальної форми, завдовжки близько 4,5 міліметра Фото: blickwinkel/IMAGO

Самі клопи - маленькі коричневі жуки овальної форми, довжиною всього близько 4,5 міліметра, найчастіше гніздяться під матрацом, а також ховаються в одязі та багажі. Позбутися їх самостійно практично неможливо, тож гаяти з викликом професійних дезінсекторів не варто.

Як фахівці борються з клопами

Перше, що варто розуміти - отрута не є головним засобом протидії. "Ми привозимо обладнання і нагріваємо будинок або квартиру клієнта до 60-70 градусів за Цельсієм. Це призводить до того, що температура тіла клопів досягає 48 градусів, після чого білок всередині клопів руйнується, і вони гинуть", - розповідає Клаудіа Касіг, яка працює менеджеркою у дезінфекторній компанії JamiroTec у у німецькому Бремені.

Клаудіа Касіг разом з собаками, чий нюх використовують для виявлення клопів Фото: JamiroTec

За її словами, фахівці використовують отруту лише на "шляхах відходу" клопів, аби унеможливити їх спроби втечі. JamiroTec також використовує собак для винюхування цих паразитів. Проте, не завжди вдається позбутися їх з першого разу.

"З ними надзвичайно важко боротися. Вони ховаються в розетках, вимикачах і за плінтусами. Вони сидять у вашому ноутбуці, фотоапараті або в товстій книжці. І вони можуть вижити майже рік без їжі", - каже Касіг.

Крім того, ці жуки можуть відкладати яйця у важкодоступних місцях. Тож є ризик того, що через місяці після обробки у помешканні знову з'являться паразити.

Життя поруч з клопами

Позбавитися від цих комах вартує чималих грошей. Проведення дезінсекції, яку найімовірніше доведеться повторити, коштує кілька сотень євро в залежності від країни. Крім того, на період обробки помешкання людина має виселитися з нього, що тягне за собою додаткові витрати на готель.

Часом через брак фінансових ресурсів люди вдаються до життя поруч із клопами. Як приклад професорка соціальної роботи в Каледонському університеті Глазго Хізер Лінч наводить ситуацію жителів району Гованхілл у Глазго.

Клопи у цій місцевості - дуже поширене явище. Місцева служба боротьби з цими шкідниками працює не надто ефективно, адже, як правило, обробляє лише одне помешкання за раз. За словами Лінч, це призводить до того, що комахи просто мігрують з квартири в квартиру через вентиляційні чи інші отвори.

Через крихітний розмір клопів важко помітити Фото: Dr. Heather Lynch

Через брак коштів на кращу службу дезінфекції чи переїзд багато мешканців Гованхілла перестали обробляти свої квартири хімікатами кожні пів року. Натомість - купили пароочисники та чітко дотримуються режиму прибирання помешкань, каже фахівчиня. Вона зазначає, що цей спосіб боротьби з клопами не лише більш безпечний для здоров'я людей, але й більш екологічний.

"Усі люди прагнуть комфортного життя в умовах чистоти та санітарії, але щоб досягти цього, ми завдаємо багато шкоди. Проблеми забруднення нікуди не зникнуть, тому я вважаю, що ми можемо багато чому навчитися у жителів Гованхілла. Вони не вбачають себе жертвами, а діють винахідливо та прагматично", - вважає Лінч.

Як не допустити появи клопів

Найкращий спосіб уникнути проблеми - запобігти появі клопів у квартирі. Для цього під час подорожей краще розміщати багаж у ванній готельного номеру, адже клопи не здатні переміщатися по гладеньких стінах. Також варто одразу перевіряти під матрацом наявність чорних плям або клопів. Під час перебування в готелі фахівці радять загортати використану білизну у плівку, адже згідно з новим дослідженням Шеффілдського університету Великобританії, клопів особливо приваблює цей запах.

При поверненні додому найкраще - покласти всі речі з подорожі в морозильну камеру і залишити там на дві доби. Прання одягу при температурі 60 градусів за Цельсієм також має вбити клопів, втім за словами Касіг, це не завжди спрацьовує.

"Сучасні пральні машини досягають температури у 60 градусів лише протягом кількох хвилин, тому деякі клопи можуть вижити і після цього", - каже фахівчиня та додає, що помічним також буде використання сушильної машини.

У Франкфуртському аеропорту навіть є можливість перевірити свій багаж на наявність клопів за допомогою собак. Це перший аеропорт у Німеччині, який пропонує таку послугу, але її треба замовляти заздалегідь. Коштує це близько 100 євро, що втім набагато дешевше, ніж боротьба з цими паразитами.