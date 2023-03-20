Про закупівлю снарядів ЗСУ домовилися 17 членів ЄС (онлайн)

Домовленості про спільну закупівлю боєприпасів для України досягли 17 членів Євросоюзу та Норвегія. В Європейському оборонному агентстві кажуть, що скоро до ініціативи приєднаються більше країн ЄС. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини понеділка, 20 березня.

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Сі Цзіньпін став першим лідером, який зустрівся з російським президентом після того, як 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна у зв'язку з депортацією українських дітей до Росії.

Під час переговорів китайського лідера з Путіним, які тривали чотири з половиною години в Москві, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у Вашингтоні, що цей візит свідчить про те, що Китай не вважає, що Кремль повинен нести відповідальність за свої звірства в Україні.

Блінкен також висловив скептицизм щодо "мирних" пропозицій Китаю, попередивши, що вони можуть бути "тактикою затягування часу", щоби допомогти РФ. "Світ не повинен бути обдуреним будь-яким тактичним кроком Росії, підтриманим Китаєм або будь-якою іншою країною, щоб заморозити війну на своїх умовах", - цитує його AFP.

++20:30++

Сі Цзіньпін вірить в перемогу "доброго друга" Путіна на виборах-2024

Лідер Китаю Сі Цзіньпін і президент РФ Володимир Путін зустрілися в Москві.

Сі та Путін на зустрічі в Москві Фото: Sergei Karpukhin/Sputnik/REUTERS

Сі висловив переконання, що російський народ підтримає Путіна на президентських виборах у 2024 році. "Завдяки вашому сильному лідерству Росія за останні роки досягла значного прогресу в досягненні процвітання країни. Я впевнений, що російський народ буде рішуче підтримувати вас у ваших добрих починаннях", - цитує його Reuters.

Путін висловив готовність обговорити так звані "мирні пропозиції" Пекіна щодо України, пише AFP. Лідери називали один одного "добрими друзями".

Напередодні в британському уряді висловили сподівання, що на зустрічі Сі скористається можливістю тиснути на Путіна та "змусити його припинити бомбардування українських міст, і тих звірств, які спостерігаються щодня". У міністерстві закордонних справ України також висловились за те, щоби Сі використав свій вплив на Росію для припинення війни.

++20:02++

Затверджений країнами Європейського Союзу план надання Україні мільйона артилерійських снарядів протягом року включає три кроки: виділення мільярда євро на негайні поставки, ще мільярда - на спільні закупівлі, а також створення комісії з нарощування виробничих потужностей, заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Глава європейської дипломатії назвав це рішення "історичним".

Як повідомляє Reuters, про спільну закупівлю боєприпасів для України домовилися 17 країн-членів ЄС і Норвегія. З Євросоюзу це Австрія, Бельгія, Греція, Естонія, Кіпр, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Португалія, Румунія, Словаччина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія та Швеція. В Європейському оборонному агентстві заявили, що більше держав-членів ЄС уже висловили намір приєднатися до ініціативи найближчим часом після проходження національних процедур.

++19:37++

США оголосили військову допомогу Україні на ще 350 мільйонів доларів

США виділяють Україні чергову партію військової допомоги на 350 мільйонів доларів.

США дадуть Україні ще боєприпасів до HIMARS (на фото) Фото: Petra News Agency/dpa/picture alliance

"Цей пакет військової допомоги включає додаткові боєприпаси для наданих США реактивних систем залпового вогню HIMARS та гаубиць, які Україна використовує для свого захисту, а також боєприпаси для бойових машин піхоти Bradley, ракети HARM, протитанкові засоби, річкові катери та інше обладнання", - йдеться у повідомленні Державного департаменту США.

++19:15++

Російські окупанти не полишають спроб захопити Бахмут Донецької області. "Там тривають постійні позиційні бої. В той же час нашими захисниками було відбито атаки противника в районах Богданівки та Іванівського", - пише генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Протягом доби росіяни завдав 13 авіаційних і чотирьох ракетних ударів, а також здійснив сім обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Натомість українська авіація за добу завдала дев'яти ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження сил, озброєння і військової техніки РФ.

++19:00++

Німецькі бойові машини піхоти Marder - уже на шляху до України, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius).

У січні ФРН оголосила, що надасть Україні 40 БМП Marder. Пізніше в Берліні повідомили, що українські солдати прибули до Німеччини для навчання.

++18:43++

Онуфрій пішов до Зеленського щодо УПЦ МП, але його не прийняли

Митрополит Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій прийшов до Офісу президента України Володимира Зеленськогоз членами священного синоду церкви в понеділок, щоб "донести до керівництва держави позицію" УПЦ МП. "Ми вважаємо, що президенту не доносять правдивої інформації про УПЦ (…) Українська православна церква - це церква патріотів", - заявили вони.

Як пише пресслужба УПЦ, Онуфрій "розповів про величезну допомогу Збройним силам України та для усіх потребуючих під час війни". Кому саме він це розповів - не уточнюється. У повідомленні сказано, що до делегації вийшла представниця Офісу, яка запропонувала передати Зеленському звернення, а в ЗМІ з'явилася інформація, що президент сьогодні не планував зустрічі з представниками УПЦ.

"Ми чекали на президента близько двох годин. Почалася повітряна тривога, яка не дає нам можливості перебувати тут далі", - резюмував Онуфрій. Згодом на сайті УПЦ МП опублікували текст звернення синоду до Зеленського.

++18:28++

Війська РФ обстріляли село Велетенське на Херсонщині, внаслідок чого постраждала жінка, а також село Львово, де постраждали двоє чоловіків. Про це повідомляє керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

++18:17++

Норвегія передала Україні вісім "Леопардів"

Норвегія оголосила, що передала Україні вісім танків Leopard 2. "Всі вісім Leo2 - вже в Україні", - повідомили агентству AFP у пресслужбі збройних сил Норвегії.

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++17:56++

У ЄС домовилися дати Україні мільйон артилерійських снарядів

Країни-члени Європейського Союзу домовилися про постачання Україні мільйона артилерійських боєприпасів, заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Боєприпаси для ЗСУ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Ми досягли політичного консенсусу щодо надання Україні одного мільйона боєприпасів калібру 155 мм", - сказав він і додав, що снаряди будуть відправлені впродовж 12 місяців.

За даними агенції AFP, у ЄС погодили план загальною вартістю два мільярди євро. Він передбачає як надання боєприпасів із власних запасів, так і спільні закупівлі для подальшої передачі Збройним силам України. Перші снаряди на мільярд євро мають поставити в Україну до кінця травня, а підписання спільних контрактів на закупівлі очікується до початку вересня.

Ініціативу планують остаточно погодити на саміті лідерів ЄС цього тижня.

++17:38++

Данілов заперечує, що на війні загинули 100 тисяч українських військових

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заперечує інформацію про 100 тисяч загиблих українських військових, яку, зокрема, оприлюднило американське видання Politico.

"Я вам з повною відповідальністю заявляю, що у нас немає 100 тисяч втрат серед військових. Це неможливо. Точну цифру знають наші військові, знає президент. Під час війни це закрита інформація, але 100 тисяч це абсолютно не відповідає дійсності", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

++17:14++

Верховна Рада України звернулася до країн-учасниць Римського статуту з проханням виконати рішення Міжнародного кримінального суду про арешт президента РФ Володимира Путіна, повідомляє провладна партія "Слуга Народу".

В зверненні українського парламенту також міститься заклик продовжити санкційний тиск на РФ, підтримати створення міжнародного механізму з відшкодування Україні завданих війною збитків, а також надати максимальну підтримку діяльності міжнародного центру з кримінального переслідування злочину агресії проти України.

++16:47++

Сьогодні під час повітряної тривоги "в повітряному просторі північніше Києва був виявлений ворожий об'єкт типу БПЛА", який знищила протиповітряна оборона. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

++16:22++

Начальник Київської міської військової адміністрації офіційно підписав наказ про зміну комендантської години в столиці з 26 березня. Згідно з документом, комендантська година діятиме з 00:00 до 05:00 щодня, повідомляє пресслужба КМВА.

Тим часом перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник повідомив, що метро і наземний громадський транспорт змінять з 26 березня графік роботи відповідно до часу комендантської години -о працюватимуть на годину довше. А з 27 березня в Києві дозволять продавати алкогольні напої в магазинах і торговельних мережах із 11:00 до 21:00.

++15:54++

Кадрові зміни: Рада звільнила трьох міністрів

Верховна Рада України звільнила трьох міністрів. Депутати відправили у відставку міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета та міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна. Тимчасово звільнили віцепрем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Верховна Рада Фото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/REUTERS

Наступного тижня на місце Шкарлета планують призначити добровольця 95-ої бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України (ЗСУ), а до того директора Малої академії наук Оксена Лісового. Замість Рябікіна міністром має стати ексголова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін, а сам Рябікін поїде працювати послом у Китай. Федоров стане стане віцепрем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністром цифрової трансформації.

Крім того, того, парламент достроково припинив повноваження депутата Михайла Забродського. Він має повернутися на військову службу та стати заступником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

++15:35++

У нідерландському місті Грусбек невідомі намалювали білою фарбою на підбитому в Україні російському танку літеру Z, яка є символом підтримки російського вторгнення, повідомляє місцеве видання NL Times.

Танк, який раніше побував у Німеччині та кількох інших країнах, нещодавно встановили перед Музеєм свободи. Працівники музею змили фарбу і повідомили в поліцію. "Це карається. Це історичний об'єкт, який ми отримали на правах оренди. Ми розглядаємо заходи у зв'язку з цим", - заявили в музеї.

++15:11++

МКС: Ордер на арешт Путіна - довічний

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан заявив, що ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при російському президентові Марії Львової-Бєлової видані довічно, повідомляє BBC Radio 4.

Перед початком зустрічі з міністрами юстиції понад 40 країн у Лондоні Хан зазначив, що МКС "без вагань вживе необхідних заходів" щодо воєнних злочинів в Україні. Конференція проводиться після видачі 17 березня ордерів на арешт Путіна та Львової-Бєлової, обвинувачених, зокрема, в депортації українських дітей до РФ під час війни проти України. Коментуючи це рішення, Хан зауважив, що суд продовжує й інші розслідування, але, щоб завершити їх, потрібне фінансування і технічна підтримка. "У нас є стандарти кримінального переслідування, яким ми повинні відповідати. Ми не можемо робити все одразу. У нас немає необмежених ресурсів", - зазначив він.

Перед зустріччю заступник прем'єр-міністра Великобританії Домінік Рааб зазначив, що учасники засідання в Лондоні збираються виробити спільний план притягнення до відповідальності осіб, які скоїли воєнні злочини в Україні. Великобританія пообіцяла спрямувати МКС у поточному році понад 1,2 мільйона доларів. Очікується, що інші країни на конференції також заявлять про надання додаткових коштів цьому суду, який розслідує воєнні злочини в Україні.

++14:41++

У Берліні впевнені, що відповідальні за воєнні злочини мають відповідати перед судом. Такий коментар у зв'язку з видачею Міжнародним кримінальним судом (МКС) у Гаазі ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна дав речник уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер (Wolfgang Büchner). "Військові злочинці мають бути віддані під суд, їм ніде не можна почуватися в безпеці. І це правило поширюється і на президента Росії", - цитує його слова на урядовій пресконференції кореспондент DW.

Міністр юстиції ФРН Марко Бушман (Marco Buschmann) раніше заявив газеті Bild am Sonntag, що виконає розпорядження суду в Гаазі заарештувати Путіна, якщо той опиниться в Німеччині. "Очікую, що МКС швидко звернеться до Інтерполу, а також до держав-учасниць і попросить їх виконати ордер на арешт. Німеччина буде зобов'язана затримати Путіна, якщо він в'їде на її територію, і передати його МКС", - сказав міністр. Як зазначила газета, діяти відповідно до постанови МКС зобов'язані всі країни, що перебувають у його юрисдикції, зокрема держави Європейського Союзу.

++14:09++

Ордер на арешт Путіна: Росія завела справу на прокурора і суддів МКС

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу проти суддів Міжнародного кримінального суду (МКС), які видали ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна і дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової, повідомили в пресслужбі СКР.

Прокурор МКС Карім Хан Фото: Sergii Kharchenko/NurPhoto/picture alliance

На думку російського відомства, у діях суддів МКС містяться ознаки злочинів, передбачених низкою статей кримінального кодексу РФ, зокрема, "завідомо незаконне взяття під варту", а також "підготовка до нападу на представника іноземної держави, який користується міжнародним захистом, з метою ускладнення міжнародних відносин".

++13.47++

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) обіцяє подальшу допомогу Україні, зокрема й у закупівлі боєприпасів. "Україна потребує нашої постійної підтримки, щоб вона могла здобути мир", - заявила Бербок перед початком консультацій міністрів закордонних справ та оборони ЄС у Брюсселі щодо спільного забезпечення і закупівлі боєприпасів для потреб української армії. "Центральне місце в ці дні, в ці тижні займає продовження поставок боєприпасів", - додала німецька міністерка. Німеччина відіграє в забезпеченні України боєприпасами "особливу роль", наголосила Бербок.

++13.25++

Російські сили сконцентрували зусилля на наступі в Донбасі, але намагаються створити хибне враження підготовки до аналогічних дій на інших напрямках, заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв в інтерв'ю виданню "РБК-Україна". "З огляду на те, що противник зосередив зусилля для розвитку наступу в Луганській і Донецькій областях, сил і засобів для ведення наступальних дій на інших операційних напрямках недостатньо. Однак росіяни намагаються створити враження, що вони готують наступальні дії на інших операційних напрямках, насамперед на Запорізькому, для відволікання уваги нашого військового командування", - зазначив він.

++12.54++

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду в понеділок задовольнила позов міністерства юстиції України проти російського олігарха Аркадія Роттенберга та його сина, а також двох інших громадян Росії щодо конфіскації їхніх українських активів, зокрема частки в ТРЦ Ocean Plaza. Активи стягнуто на користь держави активи.

++12.35++

Лідер Китаю Сі Цзіньпін у понеділок прибув до Росії з державним візитом, повідомляє "Інтерфакс". Літак китайського лідера приземлився в московському аеропорту "Внуково-2". Державний візит голови КНР до Росії розпочнеться в понеділок із переговорів у форматі "тет-а-тет" із президентом РФ Володимиром Путіним. Це перший закордонний візит Сі Цзіньпіна після переобрання на посаду голови КНР.

++12.27++

У Кремлі стверджують, що "спокійно" поставилися до видачі Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт Володимира Путіна, водночас вважаючи це рішення "ворожим проявом" щодо РФ, заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков. "Усе ретельно фіксуємо. Продовжуємо працювати. Продовжує працювати і президент", - повідомив Пєсков, відповідаючи на відповідне запитання журналістів. Він також пообіцяв, що Путін під час візиту голови КНР Сі Цзіньпіна до Москви, що розпочався 20 березня, дасть вичерпні пояснення щодо ситуації у війні Росії проти України. "Сьогодні буде неформальне, але пряме і дуже важливе спілкування Путіна і Сі Цзіньпіна. Глави двох держав порушуватимуть найактуальніші питання на свій розсуд", - зазначив прессекретар Путіна. Відповідаючи на уточнююче запитання, він висловив упевненість у тому, що сторони, серед іншого, обговорять запропонований Китаєм план мирного врегулювання в Україні.

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++12.09++

Верховний представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що сподівається на укладення угоди про спільну закупівлю боєприпасів для України на зустрічі міністрів закордонних справ і оборони країн-членів блоку в Брюсселі в понеділок. "Разом міністри закордонних справ і оборони, я сподіваюся, завершать роботу над угодою про надання Україні боєприпасів", - сказав він журналістам перед початком переговорів. Без угоди Європейський Союз зіткнеться з труднощами у продовженні поставок зброї Києву, попередив Боррель.

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++11.59++

У Херсонській області поблизу села Мала Олександрівка чоловік підірвався на російській міні, повідомила в понеділок обласна військова адміністрація. "Це сталося вранці поблизу села Мала Олександрівка. 35-річний чоловік натрапив на ворожу вибухівку в лісі", - йдеться у повідомленні. Постраждалий дістав важку травму - втратив ліву гомілку. Наразі лікарі його оперують. "Території, які ще не обстежили сапери, ймовірно, всіяні російськими боєприпасами. Найбільше вибухівки може бути в лісосмугах, полях, на узбережжях водойм і узбіччях доріг", - попередили в ОВА.

++11.45++

Рішення Міжнародного кримінального суду щодо ордера на арешт Володимира Путіна означає, що жодних переговорів із російською елітою бути не може, вважає радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. "Юридична фіксація "чинного президента Росії" як безумовного міжнародного злочинця прямо означає: 1. Жодних переговорів із нинішньою російською елітою. 2. Ніякого повернення РФ у світову політику в довоєнному статусі. 3. Ніякого скасування санкцій, поки "обличчя Путіна" представляє Росію...", - написав він у Twitter в понеділок.

++11.31++

Під Авдіївкою складається ситуація, яка в тактичному плані схожа на тривалу оборону Бахмута: українські військовослужбовці продовжують організовано захищати місто, але їхні шляхи постачання опиняються під дедалі більшою загрозою через спроби російських військ зайти з флангів. Про це йдеться в черговому аналітичному огляді міністерства оборони Великобританії. "За останні три тижні "повзучий" наступ російських сил досяг певних успіхів", - йдеться в повідомленні. За даними британської розвідки, Росія задіяла поблизу Авдіївки головним чином 1-й армійський корпус невизнаного утворення "ДНР", багато військовослужбовців якого добре знайомі з цією місцевістю.

++11.18++

У Києві викрито директора парку "Партизанська слава" за одержання неправомірної вигоди в дві тисячі доларів за дозвіл на розміщення кафе - пункту незламності, повідомила в понеділок Київська міська прокуратура. За даними слідства, чиновник вимагав у представника приватного товариства неправомірну вигоду за надання дозволу на розміщення на території парку кафе. Цей заклад також мав використовуватися як пункт незламності. Посадовця затримали під час отримання другої частини хабара.

++10.57++

Головним пунктом мирного плану Китаю має бути виведення російських військ із території України, вважає секретар РНБО України Олексій Данілов. " Формула успішної реалізації "Мирного плану" Китаю. Пункт перший і головний - капітуляція або виведення російських окупаційних військ з території України згідно норм міжнародного права, Статуту ООН. З метою відновлення суверенітету, незалежності і територіальної цілісності.", - написав він у понеділок у Twitter.

++10.48++

Найкращі українські льотчики гинуть на застарілих літаках, заявив командувач авіації ВПС України генерал Сергій Голубцов в інтерв'ю The Times. За його словами, Україні терміново потрібні сучасні західні літаки, щоб більш ефективно прикрити наступаючі колони бронетехніки, поставленої країнами НАТО. Крім того, продовжив він, винищувачі замінять системи протиповітряної оборони, оскільки українська територія "настільки величезна, що неможливо поставити стільки наземних засобів ППО, скільки необхідно для її ефективного прикриття".

++10.34++

У військовій частині в Чернігівській області під час штатних стрільб унаслідок вибуху снаряда загинули четверо солдатів, розслідують кримінальне провадження щодо порушення правил поводження зі зброєю, повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР). "ДБР попередньо встановило, що 18 березня під час штатних стрільб у військовій частині на Чернігівщині здетонував снаряд. Унаслідок вибуху загинуло чотири солдати", - йдеться в повідомленні бюро в понеділок. Згідно з повідомленням, співробітники ДБР виїжджали на місце події, проведено огляд, вилучено речові докази. Зареєстровано кримінальне провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю.

Офіс президента: Путіна тепер можуть судити заочно

++10.27++

Після ордеру Міжнародного кримінального суду президента РФ Володимира Путіна тепер можуть судити заочно, заявив у коментарі агенції "Українські новини" заступник голови Офісу президента України Андрій Смірнов. За його словами, ордер на арешт Путіна означає, що світ завдав потужного удару по високопосадовцям країни-агресора. "Цим рішенням МКС дав свою юридичну оцінку значенню персонального імунітету посадових осіб РФ. Тепер його (Путіна) можуть судити заочно", - сказав Смірнов. Він зазначив, що фактично Путіну звинувачення вже пред'явлено.

++10.06++

Український Центр національного спротиву повідомив про нестачу крові та медикаментів в анексованому Росією Криму через лікування там російських військових. За його даними, у Севастополі з цивільних центрів переливання крові забрали кров та її компоненти для потреб військового госпіталю, що призвело до дефіциту в цивільних установах. "Пріоритет використання медикаментів зміщений на потреби окупантів. Зокрема більшість ліків іде на лікування військових РФ", - зазначається в повідомленні.

Пекін відреагував на ордер на арешт Путіна

++09.49++

Китай у понеділок закликав Міжнародний кримінальний суд уникати "подвійних стандартів" і поважати імунітет глав держав, після того, як трибунал видав ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна за звинуваченнями у воєнних злочинах. Суд повинен "дотримуватися об'єктивної та неупередженої позиції" і "поважати імунітет глав держав від юрисдикції згідно з міжнародним правом", заявив речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь, цитує Reuters. Представник МЗС КНР також закликав МКС "уникати політизації та подвійних стандартів".

++09.30++

Співробітникам внутрішньополітичного блоку адміністрації президента РФ рекомендували до кінця березня відмовитися від телефонів компанії Apple, замінивши їх на смартфони інших марок і з іншими операційними системами, пише газета "Коммерсант". "iPhone - усе. Або викинути, або дітям віддати. Це за березень доведеться зробити всім", - заявив виданню один зі співрозмовників, який був присутнім на семінарі на початку березня. За словами одного з джерел "Коммерсанта", таке розпорядження пов'язане з вимогами безпеки. Чиновникам наказали змінити смартфони на моделі з операційною системою Android, її китайськими аналогами або російською "Авророю".

++09.11++

Останніми тижнями темп російських наступальних операцій на Донбасі сповільнився, що може свідчити про швидке завершення весняного наступу ЗС РФ, зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). У черговому огляді ситуації на війні РФ проти України вони звертають увагу на заяву речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, який вважає, що Росія не змогла зібрати достатньо сил для масштабного наступу на Донбасі, на який вона очікувала, і навіть не в змозі завершити тактичне захоплення Бахмута. Якщо 300 тисяч російських військовослужбовців не змогли забезпечити вирішальну перевагу в наступі, то залучення додаткових сил під час майбутніх хвиль мобілізації навряд чи призведе до кардинально іншого результату, впевнені експерти ISW. Вони вважають, що ЗСУ мають всі шанси повернути ініціативу і почати контрнаступ на критично важливих ділянках фронту.

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Минулої доби російські окупаційні війська обстріляли Вовчанськ, Куп'янськ, Дворічну, Старицю, Берестове та інші прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. "Понад 10 ударів із мінометів окупанти здійснили по с. Олександрівка та с. Тимофіївка Богодухівського району. Там пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків. Об 11:00 під ударом було м. Куп'янськ. Увечері, після 20:00, ворог бив по Вовчанську. Обійшлося без постраждалих", - написав Синєгубов у Telegram.

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Російські окупанти протягом неділі 25 разів обстріляли територію Херсонської міської громади, обійшлося без жертв, повідомили в міській військовій адміністрації. "Минулої доби росіяни обстріляли Херсонську міську територіальну громаду 8 разів. Було зафіксовано влучання в Херсоні (мкрн Острів), Антонівці, Зеленівці, Садовому, Зимівнику", - йдеться в повідомленні. Крім того, окупанти 17 разів обстріляли острівну та берегову частину Херсонської міської тергромади (дачні ділянки). "На щастя, постраждалих немає", - наголосили в МВА.

Президент Чехії: Україна матиме одну спробу на контрнаступ

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Україна матиме лише одну спробу почати великий контрнаступ цього року, Заходу буде вкрай складно знайти ресурси для другої спроби, якщо вона обернеться провалом, заявив президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю Rzeczpospolita. "Втома від війни - це не тільки виснаження людських ресурсів і обладнання, руйнування інфраструктури в Україні, а й втома в країнах, які надають допомогу", - зазначив Павел.

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За минулу добу внаслідок обстрілу населених пунктів Донецької області поранень зазнали двоє людей, повідомляє голова ОВА Павло Кириленко. "За 19 березня росіяни поранили 2 жителів Донбасу: у Бахмуті та Костянтинівці", - написав Кириленко в Telegram в понеділок уранці.

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Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що його країна може завдати ракетного удару по будівлі Міжнародного кримінального суду в Гаазі після того, як останній видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна. "На жаль, панове, всі ходять під Богом та ракетами. Цілком можна уявити точкове застосування гіперзвукового "Онікса" з Північного моря з російського корабля по гаазькій будівлі суду", - написав він в Telegram. Медведєв вважає, що такий удар не стане приводом для початку війни, адже його не буде нанесено по "населенню країни НАТО". "Тому й війну не розпочнуть. Побояться. І шкодувати ніхто не буде. Тож, товариші судді, уважно дивіться у небо", - попередив росіянин. Крім того, він висловив думку, що ордер на арешт Путіна "остаточно зруйнував систему міжнародного права" і призведе до "жахливих" наслідків для неї.

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Після початку поставок зброї Німеччина стала "залученою" у війну в Україні, через що зменшилася її ймовірна роль як авторитетного й активного посередника в можливих переговорах, заявив прем'єр-міністр федеральної землі Саксонія Міхаель Кречмер (Michael Kretschmer) в інтерв'ю виданню Focus. "Ми занадто багато уваги приділяємо зброї. Тепер нам потрібно проявляти більше дипломатичних ініціатив з американцями, китайцями, індійцями та іншими великими країнами", - вважає Кречмер.

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Посольство Польщі у Франції уточнило слова посла Яна Емеріка Ростишевського про те, що "якщо Україна не зможе відстояти свою незалежність, у нас (Польщі. - Ред.) не буде вибору, ми будемо змушені вступити в конфлікт". Деякі ЗМІ невірно інтерпретували ці слова "у відриві від контексту", йдеться в заяві дипмісії, опублікованій у неділю, 19 березня. "Уважне прослуховування всієї розмови дає змогу зрозуміти, що не було заяви про пряму участь Польщі в конфлікті, а було лише попередження про наслідки поразки України, можливості нападу Росії або залучення до війни інших країн Центральної Європи - країн Балтії та Польщі", - наголосили в дипмісії.

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РФ продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках, протягом минулої доби українські військові відбили 69 атак окупантів на зазначених напрямках, епіцентром бойових дій при цьому залишається Бахмут. Про це йдеться у ранковому оперативному зведенні генштабу Збройних сил України у понеділок.

Минулої доби окупанти завдали 6 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснили 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Донецької та Запорізької областей. Є загиблі та поранені мирні громадяни, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.

Як йдеться у повідомленні, на Херсонщині російські окупанти погрожують мирним громадянам каральними діями за відсутність російського паспорта. Зокрема, на блокпостах тимчасово окупованої території Херсонської області окупанти погрожують місцевому населенню незаконним позбавленням волі та насильницькими діями у разі відсутності російських паспортів при наступній перевірці документів.

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