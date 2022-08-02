Утікачі з окупованого Херсона - "Європа у фокусі"

22.08.2022 22 серпня 2022 р.

Україна: що розповідають очевидці про російську окупацію в Херсоні. Іспанія: "маленька Одеса" приймає українців. Північна Ірландія: що буде після відставки Бориса Джонсона. Італія: жінки підкорюють канали Венеції.