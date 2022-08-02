Утікачі з окупованого Херсона - "Європа у фокусі"

СуспільствоЄвропаУтікачі з окупованого Херсона - "Європа у фокусі"To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoСуспільствоЄвропа22.08.202222 серпня 2022 р.Україна: що розповідають очевидці про російську окупацію в Херсоні. Іспанія: "маленька Одеса" приймає українців. Північна Ірландія: що буде після відставки Бориса Джонсона. Італія: жінки підкорюють канали Венеції.https://www.dw.com/uk/pro-okupovanij-herson-ti-komu-vdalosa-viihati-evropa-u-fokusi-22082022/video-62885432Реклама