Про гумкоридор з "Азовсталі" домовленості нема - Верещук

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій першої половини понеділка 25 квітня.

На цій сторінці DW стежить за подіями другої половини понеділка, 25 квітня (час київський).

Ракетні удари по Вінниччині: щонайменше п'ять загиблих

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Унаслідок ракетних обстрілів, завданих зранку 25 квітня російськими окупантами по об'єктах транспортної інфраструктури поблизу міст Жмеринка та Козятин на Вінниччині, попередньо загинуло п'ятеро осіб, ще 18 осіб отримали поранення. Як повідомили у Вінницькій обласній прокуратурі, за фактом обстрілу слідчі Управління СБУ у Вінницькій області розпочали кримінальні провадження.

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Президент РФ Володимир Путін стверджує, що у понеділок Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії припинила діяльність "терористичної групи", яка нібито планувала вбивство відомого російського журналіста. За словами Путіна, факти і докази у цій справі є "беззаперечними".

Натомість у самій ФСБ у понеділок заявили про затримання "членів забороненої в Росії неонацистської терористичної організації National Socialism/White Power - громадян Росії, які планували за завданням Служби безпеки України вбивство громадського діяча, відомого журналіста Володимира Соловйова".

Минулого тижня російський пропагандист Соловйов, який перебуває під західними санкціями, заявив, що його вбивство нібито замовив особисто президент України Володимир Зеленський.

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Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) відвідав у Берліні жителів України, які пережили Голокост і змушені залишити свою країну після початку російського вторгнення. Біженців віком від 82 до 95 років було доставлено до Берліна за допомогою організації Jewish Claims Conference. За її даними, на даний момент у Німеччині перебуває 78 біженців з України, які пережили Голокост, вони прийняті 11 федеральними землями.

Під час візиту до будинку для людей похилого віку в берлінському районі Марцан Штайнмаєр закликав до постійної допомоги та солідарності з Україною. Наразі немає жодних ознак того, що війна закінчиться найближчим часом, зазначив він. "В наявності підступний цинізм президента Росії Путіна, коли він каже, що війна ведеться проти фашизму і для "денацифікації" України", - наголосив Штайнмаєр. У свою чергу шість єврейських біженців з України розповіли президенту ФРН, що їх було вивезено на машинах швидкої допомоги, що спеціально охороняються, і що вони добиралися до Німеччини кілька днів. Деякі з них висловили надію на швидке повернення до своїх будинків.

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У Хрещатому парку у центрі Києва демонтують бронзову скульптуру двох робітників, встановлену в 1982 році "на ознаменування возз'єднання України з Росією", повідомив у Facebook у понеділок мер української столиці Віталій Кличко. "Своє ставлення до України Росія "ознаменувала" звірячими вбивствами мирних українців, знищенням наших міст і селищ, прагненням знищити нашу державність", - пояснив це рішення Кличко. Скульптуру має бути демонтовано протягом цього тижня. Другу скульптурну композицію з червоного граніту теж згодом 4демонтують. Що ж стосується арки з титанових листів, яка дотепер носила назву "Арки дружби народів", то, за словами Кличка, її перейменують і підсвітять кольорами українського прапору, адже "старі символи набувають нового значення".

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++14:55++

Уряд ФРН "найближчим часом" ухвалить рішення про надання Україні 100 бойових машин піхоти (БМП) Marder, дозвіл щодо яких запросив оборонний концерн Rheinmetall, заявив у Берліні офіційний представник кабінету міністрів Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit). Раніше стало відомо, що дочірнє підприємство Rheinmetall звернулося до федерального уряду за дозволом на постачання Києву 100 бойових машин піхоти типу Marder.

++14:40++

Про гуманітарні коридори з Азовсталі в Маріуполі на сьогодні, на жаль, домовленостей немає, заявила віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Коментуючи заяву російського міноборони про гумкоридор з "Азовсталі", вона зазначила: "Важливо розуміти, що гуманітарний коридор відкривається за домовленості двох сторін. Коридор, анонсований в односторонньому порядку, не забезпечує безпеку, і тому, власне, і не є гуманітарним коридором". Раніше цього ж дня Верещук заявила, що Україна готова на все, аби евакуація з маріупольської "Азовсталі" відбулася. "Ми готові! Всі "швидкі" готові, автобуси, ми готові йти пішки. І зробити все для того, щоб з "Азовсталі" спрацював гуманітарний коридор", - наголосила міністерка. За її словами, наразі немає точної інформації про те, скільки їжі та питної води залишилося у мирних людей, які ховаються від бомбардувань на території підприємства.

++ 14:20 ++

Міноборони РФ заявило, що припинить вогонь навколо комбінату "Азовсталь" у Маріуполі для евакуації цивільних осіб, що перебувають на його території. Відомство пообіцяло, що ЗС РФ та підрозділи самопроголошеної "ДНР" припинять "будь-які бойові дії" і відведуть свої підрозділи на безпечну відстань для забезпечення виведення мирних громадян "у будь-яких обраних ними напрямках". Раніше президент РФ Володимир Путін наказав не штурмувати цей об'єкт, де перебувають захисники Маріуполя та цивільні, а натомість щільно заблокувати його. Однак, за даними української влади, після цього російські сили неодноразово атакували територію "Азовсталі", де в укриттях перебувають цивільні, переважно жінки та діти. Українські оборонці Маріуполя раніше наполягали на відкритті евакуаційних коридорів з умовою гарантій безпеки з боку третьої сторони.

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