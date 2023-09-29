Присвоїли зброю росіян: жителі Київщини посилили ППО України

Жителі Бориспільського району зберігали російську зброю на понад 30 мільйонів гривень. Знайдені ракети до ЗРК поліція передала ЗСУ.

Правоохоронці викрили на Київщині двох чоловіків, які привласнили собі зброю російських військових на понад 30 мільйонів гривень, інформує у п'ятницю, 29 вересня, обласна поліція.

"38- та 45-річний жителі Бориспільського району незаконно здобули та зберігали зенітно-ракетний комплекс і боєприпаси агресорів. За попередніми даними, зброя була залишена російськими військами під час бойових дій на території Чернігівської області", - йдеться у повідомленні.

Як зазначено, спочатку поліцейські знайшли ЗРК "ТОР", який один із фігурантів ховав у Броварському районі. Далі виявили боєприпаси до нього - їх зберігав другий підозрюваний в іншому регіоні Київської області в орендованому гаражному боксі.

Згодом у під час обшуків вилучили дві секції з 8 зенітними ракетами, які призначені для завдань протиповітряної і протиракетної оборони.

За рішенням суду боєприпаси передали на потреби ЗСУ. Вартість ракет становить близько 30 мільйонів гривень.

Фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

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