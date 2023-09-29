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Присвоїли зброю росіян: жителі Київщини посилили ППО України

Ольга Журавльова
29 вересня 2023 р.

Жителі Бориспільського району зберігали російську зброю на понад 30 мільйонів гривень. Знайдені ракети до ЗРК поліція передала ЗСУ.

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Залишки російської РСЗВ (ілюстративне фото)
Росіяни лишили після себе в деокупованих регіонах чимало зброї. На фото залишки російської РСЗВ (квітень 2023 року)Фото: Sergey Bobok/AFP

Правоохоронці викрили на Київщині двох чоловіків, які привласнили собі зброю російських військових на понад 30 мільйонів гривень, інформує у п'ятницю, 29 вересня, обласна поліція.

"38- та 45-річний жителі Бориспільського району незаконно здобули та зберігали зенітно-ракетний комплекс і  боєприпаси  агресорів. За попередніми даними, зброя була залишена російськими військами під час бойових дій на території Чернігівської області", - йдеться у повідомленні.

Як зазначено, спочатку поліцейські знайшли ЗРК "ТОР", який один із фігурантів ховав у Броварському районі. Далі виявили боєприпаси до нього -  їх зберігав другий підозрюваний в іншому регіоні Київської області в орендованому гаражному боксі.

Згодом у під час обшуків вилучили дві секції з 8 зенітними ракетами, які призначені для завдань протиповітряної і протиракетної оборони.

За рішенням суду боєприпаси передали на потреби ЗСУ. Вартість ракет становить близько 30 мільйонів гривень.

Фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

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