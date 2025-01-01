Кінець транзиту газу РФ: Фіцо каже про "значний вплив" на ЄС

ЄС постраждає від припинення транзиту газу через Україну більше, ніж Росія, стверджує Роберт Фіцо. Натомість Радослав Сікорський вважає це перемогою, яка позбавить РФ можливості шантажувати країни Східної Європи.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вважає, що припинення транзиту російського газу через Україну матиме гірші наслідки для Європейського Союзу, ніж для Росії, пише у середу, 1 січня, агенція AFP.

"Припинення транзиту газу через Україну матиме радикальний вплив на всіх нас в ЄС, але не на Російську Федерацію", - зазначив він у зверненні, оприлюдненому на Facebook.

Раніше у листі до керівництва Євросоюзу щодо припинення транзиту Фіцо накинувся з критикою на президента України Володимира Зеленського. Зокрема, він стверджував, що РФ, нібито "легко" зможе продати порівняно невеликі для себе обсяги газу на інших ринках, тоді як європейським громадянам, бізнесу та інфраструктурі це рішення коштуватиме "десятки мільярдів євро на рік".

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Сікорський: Ще одна перемога над Путіним

Своєю чергою міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, чия країна з 1 січня головує у Раді ЄС, зазначив, що президент РФ Володимир Путін "витратив мільярди" на будівництво газопроводів "Північний потік", "щоб обійти Україну та шантажувати Східну Європу загрозою припинення постачання газу".

"Сьогодні Україна перекрила йому можливість прямого експорту газу до ЄС. Ще одна перемога після розширення НАТО Фінляндією та Швецією", - написав він у соцмережі X.

Втрати сторін від припинення транзиту

За підрахунками Reuters, припинення постачання через Україну призведе до втрати Києвом близько 800 мільйонів доларів доходів від транзиту на рік, тоді як Москва втрачатиме близько п'яти мільярдів доларів.

У 2024 році російський "Газпром" поставив цим маршрутом близько 15 мільярдів кубометрів палива, що склало 4,5 відсотка від загального споживання в ЄС.