Примусової мобілізації українців у ФРН не буде - міністр

Хоч у Берліні й розуміють потребу Києва в додатковій мобілізації, однак змусити до цього українських чоловіків, які перебувають у Німеччині, неможливо, пояснив очільник мін'юсту ФРН Марко Бушман.

Міністр юстиції ФРН Марко Бушман (Marco Buschmann) укотре наголосив, що німецькі органи влади не зможуть примушувати українських чоловіків, які перебувають у ФРН, мобілізуватися до лав українського війська. Відповідну заяву німецький міністр зробив у інтерв'ю для видання Welt am Sonntag, оприлюдненому в суботу, 6 січня.

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Відповідаючи на відповідне запитання журналістів Бушман пояснив: "Я розумію бажання українського уряду призвати українських чоловіків, які перебувають за кордоном і є військовозобов'язаними, додому. Такий заклик є законним. Однак ми не зможемо примусити нікого в Німеччині служити в збройних силах за кордоном".

Бушман скептично оцінює повернення обов'язкової військової служби в ФРН

Коментуючи внутрішньонімецькі дискусії про доцільність поверення призову до армії громадян ФРН, урядовець висловив сумнів щодо цього. "Я вкрай скептично ставлюся до відновлення обов'язкової військової служби - з конституційних причин, а також з інших причин. З конституційної точки зору, існує проблема рівності. Наразі ніхто не передбачає, що всі чоловіки певного року народження, які придатні до військової служби, будуть призвані до армії", - прокоментував Бушман відповідне запитання журналістів видання.

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Також, за словами очільника німецького мін'юсту, міністерство оборони, очевидно, розглядає можливість запровадження модифікованої системи призову в ФРН. За такої системи всіх чоловіків перевірятимуть спеціальні комісії, а лише потім буде вирішуватимуть, кого варто призвати на строкову службу. "Однак для того, щоб гарантувати водночас громадянську рівність і спроможність країни захищатися, дуже важливо, щоб призов не проводився свавільно. З конституційної точки зору, це - не тривіальне питання", - пояснив міністр.

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Пояснюючи свою позицію, Марко Бушман вказав і на економічний фактор. За його словами, якщо влада ФРН залучить до лав Бундесверу сотні тисяч молодих людей, то це означатиме, що їх втратить німецький ринок праці. "Нестача робочої сили вже стала фактором, що гальмує економіку. Отже, це послабить нас економічно. І, зрештою, як ліберал, я також відчуваю сильне занепокоєння, коли держава так сильно втручається в життя молодих людей. Це ще одна причина, чому я відкидаю повернення обов'язкової військової служби в нинішній ситуації", - зазначив Бушман.

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року очільник німецького мін'юсту теж казав, що примусової мобілізації українських чоловіків, котрі нині перебувають у Німеччині, до лав ЗСУ не буде.