Омбудсмен викрив схему виїзду за кордон родичів посадовців

Уповноважений з прав людини заявив, що київські посадовці використали сиріт, щоб їхні родичі могли виїхати з України, а ті покинули дітей, залишивши їх під наглядом німецької сторони.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив 3 липня, що його офіс дізнався про те, що діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, стали прикриттям для близьких родичів київських посадовців, щоб нелегально виїхати за кордон й уникнути мобілізації.

За його словами, в березні 2022 року керівники Служби в справах дітей та сім'ї й Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 відправили своїх близьких родичів супроводжувати 68 вихованців центру під час евакуації в Німеччину.

Цього року під час моніторингових візитів представників офісу омбудсмена до закордонних закладів, де перебувають українські діти, їх не пустили до табору, де мали перебувати ці вихованці центру, бо український супровід покинув тих і діти тепер перебувають виключно під опікою німецької сторони.

Виявилося, що до Німеччини евакуювали 55 дітей, хоча за наказом їх було 68. Куди зникли 13 дітей - моніторингова група дізнатись поки не змогла. За словами Лубінця, керівництво Служби в справах дітей та Центру соціально-психологічної реабілітації дітей не має ніяких документів про умови перебування дітей під опікою німецької сторони.

Супроводжуючі звільнилися та не повернулися в Україну

"Нам вдалось довідатися: серед супроводжуючих осіб під час евакуації в офіційних наказах були люди, які не мають стосунку до цієї сфери, й лише за день до цього стали працівниками закладів, а деякі зовсім ніколи не були працевлаштовані. Кожен з супроводжуючих чоловіків звільнився з посад після того, як опинився за межами держави, і жоден з них зараз не працює в цих органах. Більше того, вони не повернулися до України", - розповів омбудсмен.

Лубінець направив відповідні листи до Офісу генерального прокурора, Національної поліції, міністерства соціальної політики, Національної соціальної сервісної служби та Київської міської державної адміністрації, й очікує розслідування.