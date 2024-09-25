Прикордонний контроль у Німеччині - греки б'ють на сполох

На запровадження Німеччиною контролю на своїх кордонах у деяких країнах ЄС відреагували з неабияким занепокоєнням. До таких країн належить і Греція. Чому?

Рішення уряду Німеччини запровадити прикордонний контроль, аби в такий спосіб краще протидіяти нелегальній міграції, критично сприйняли в Греції - як ЗМІ, так і політики. Це рішення є антиєвропейським і свідчить про капітуляцію німецького уряду перед правопопулістською партією "Альтернатива для Німеччини" (АдН) - таку думку містить чимало коментарів у грецькій пресі.

Крім того, на титульних сторінках низки грецьких видань можна прочитати, що в Афінах зростає страх перед можливим ефектом доміно, якщо інші країни ЄС наслідуватимуть приклад Німеччини. "Закриті кордони, відкриті рани" - статтю з таким заголовком опублікувало ліберальне грецьке видання To Vima, а близька до уряду Apogevmatini в своєму матеріалі, який вийшов під заголовком "Рівень загрози червоний", застерігає перед "навалою мігрантів після того, як Німеччина зачинить кордони".

Чи відправлятиме Німеччина біженців назад?

Грецький уряд побоюється, що Німеччина відмовлятиме біженцям у наданні притулку й відправлятиме їх назад, якщо вони вже просили про притулок у Греції. Саме на цей аспект звернуло увагу грецьке видання Kontra News у своєму матеріалі із заголовком "Шольц наполягає на поверненні 30 тисяч афганців до Греції й пропонує 15 тисяч євро за кожного мігранта".

Міністерство міграції в Афінах хоча й не підтвердило такі дані, але чіткого спростування теж не пролунало. Річ у тім, що для консервативного уряду Кіріакоса Міцотакіса зараз вигідно, щоб міграційна тема знову з'явилась на шпальтах газет - тим більше, що цього разу йдеться про наслідки рішень не грецького, а німецького уряду. І це може відволікти увагу преси від справжніх проблем в країні.

Грецький прем'єр Кіріакос Міцотакіс Фото: Ludovic Marin/AFP/Getty Images

Згідно з опитуванням інституту дослідження громадської думки Pulse, проведеного на замовлення телеканалу SKAI TV, для виборців у Греції тема біженців не належить до пріоритетних. Їх більше хвилюють інші питання. Наприклад, для 34,5 відсотка респондентів найважливішою проблемою є висока вартість життя, 18 відсотків занепокоєні низькими зарплатами і пенсіями, а також зростанням орендної плати, а 15 відсотків населення вважають економічну ситуацію ключовим питанням. Відповідальним за всі ці проблеми є уряд, і він отримав низьку оцінку від респондентів.

У Греції нема кризи біженців

Лише п'ять відсотків населення вбачають у міграції головну проблему. І винні в цьому, як вважають в уряді і як коментують грецькі ЗМІ, інші: війни в світі та бідність, контрабандисти, що перевозять людей, ліберальні ліві, Туреччина, якщо вона "відкриє ворота" для біженців, а також Німеччина з "багатою соціальною державою, котра діє як магніт".

Насправді в Греції наразі немає кризи біженців: з початку року до середини вересня 2024 року в країні було зареєстровано лише близько 36 000 прибулих, переважно з країн Близького Сходу, а також з Афганістану. Для порівняння, за даними ООН, у 2015 році притулок у Греції шукали майже 857 000 осіб, роком пізніше - майже 200 000. Більшість з них тікали від війни в Сирії через Середземне море.

Загалом у 2015 та 2016 роках до Європейського Союзу прибули понад два мільйони біженців. Найбільше постраждали країни, що мають вихід до Середземного моря, і країни, розташовані вздовж так званого "балканського маршруту". Влітку й восени 2015 року Німеччина теж прийняла сотні тисяч біженців, більшість з яких були сирійцями.

Сомалійські біженці на грецькому острові Лесбос Фото: Santi Palacios/AP Photo/picture-alliance

Греція захищає зовнішні кордони Європи

В урядових колах в Афінах вважають, що рішення канцлера Олафа Шольца запровадити прикордонний контроль є непродуманою реакцією на зростання популярності ультраправих у Німеччині. У довгостроковій перспективі він таким чином лише завдає шкоди спільним європейським правилам, таким як Шенгенська угода, вважають грецькі політики.

Прем'єр-міністр Греції Міцотакіс також переконаний, що Греція вже робить більше, ніж достатньо, коли йдеться про міграцію: країна захищає зовнішні кордони Європи за допомогою суворого контролю в Егейському морі й спорудженому на грецько-турецькому кордоні паркану. Крім того, на кількох островах Греція спорудила великі центри для прийому біженців.

Глава грецького уряду, який в питанні міграції шукає співпраці з Австрією, Польщею та Італією, дав зрозуміти, що Греція не може нести непропорційний тягар. Під час свого візиту до Австрії у вересні він заявив, що не слід очікувати, що "Греція запропонує біженцям кращу соціальну державу, ніж для самих грецьких громадян".

Новий центр для прийому біженців на грецькому острові Самос Фото: Alkis Konstantinidis/REUTERS

Недалекоглядна реакція Німеччини

Марія Гавунеллі вважає "недалекоглядним" рішення німецького уряду щодо запровадження прикордонного контролю. Директорка грецького аналітичного центру ELIAMEP переконана, що це не вирішує проблему, але загрожує європейській єдності. Вона щиро сподівається, що Німеччина не думає про скасування Шенгенської угоди, бо "це підірвало б наш європейський дім".

Більшість експертів припускають, що Німеччина не зможе зупинити так звані вторинні потоки міграції з Греції за допомогою прикордонного контролю.

За останні три роки близько 75 000 осіб, які подали прохання про притулок у Греції, згодом вирушили далі до Німеччини. Починаючи від 2021 року, низка німецьких судів ухвалили рішення, що люди, визнані в Греції такими, що мають право на захист, не можуть бути повернуті до Греції, оскільки існує серйозний ризик того, що вони не зможуть задовольнити там свої найнеобхідніші потреби.

Шукачі притулку змушені жити в Греції в закритих таборах і не мають права працювати. Біженцям, які отримали притулок, дозволено працювати, але вони не отримують жодної державної підтримки, такої як соціальна допомога, допомога на житло, допомога на дітей тощо. Втім, це стосується і більшості греків. Водночас біженцям, які отримали притулок, дозволено залишати Грецію і вільно подорожувати до інших країн ЄС протягом трьох місяців на рік.

Більшість біженців і мігрантів, які прибувають до Греції, так чи інакше прагнуть потрапити до Північної Європи - до Великобританії, Німеччини, скандинавських країн, де у них є друзі та родичі, а отже, можливо, перспективи на майбутнє.

Від поваги до насмішок

Так було і влітку 2015 року, коли понад мільйон людей вирушили на північ "балканським маршрутом". Греки тоді привітали рішення німецької канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) прийняти в Німеччині біженців з Сирії. У цьому питанні її вважали розсудливою і гуманною, на відміну від грецької боргової кризи, коли греки закидали канцлерці черствість.

Політика ж уряду Шольца сприймається критично. Політолог Панайотіс Іоакимідіс каже: "Прогресивний уряд Шольца перейняв імміграційну політику ультраправих в надії протидіяти піднесенню АдН. У Франції та Нідерландах намагалися зробити щось подібне, але замість того, щоб зупинити підйом правих радикалів, вони його прискорили".

Іоакимідіс вважається одним з найвідоміших експертів з питань Європи в Греції. Він консультував кілька грецьких урядів з 1990-их років. Політолог визнає, що рішення Берліну запровадити контроль на кордонах Німеччини, який має діяти поки що шість місяців, є легальним кроком і відповідає правилам ЄС. Однак такі дії, на його думку, підривають європейську інтеграцію.