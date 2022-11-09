Білорусь створює підрозділи операторів ударних дронів

259-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 9 листопада.

2 год. тому 2 год. тому

2 год. тому 2 год. тому

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 8 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події середи, 9 листопада (час київський).

++08:30++

Вночі дрон-камікадзе поцілив у логістичне підприємство в Дніпрі, внаслідок чого четверо його працівників були поранені. Усі вони госпіталізовані, троє - у важкому стані, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

++08:08++

По всій Україні сьогодні діятимуть планові відключення електроенергії

Графіки погодинних планових відключень електроенергії діятимуть сьогодні по всій Україні, повідомили в національній компанії "Укренерго"

Максимум стабілізаційних обмежень прогнозують в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються.

++07:52++

Воєнні злочини: Поліція ідентифікувала майже 170 тисяч солдатів РФ

У рамках кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів поліція ідентифікувала близько 168 тисяч російських солдатів. Слідчі працюють за трьома напрямками: злочини, вчинені на окупованих територіях, обстріли мирного населення та інфраструктури, фіксація злочинів на деокупованих територіях.

Зокрема, на деокупованих територіях поліцейські виявили 37 місць, де насильно утримувалися цивільні громадяни. "Є ще 27 таких місць на наших окупованих територіях і сім - на території РФ, де здійснюються тортури відносно наших громадян", - йдеться у повідомленні Національної поліції.

Правоохоронці встановили 6600 загиблих цивільних громадян, які були розстріляні або закатовані російськими військовими.

++07:29++

Прикордонні війська Білорусі створюють підрозділи операторів ударних дронів

У складі прикордонних військ Білорусі створюються підрозділи операторів ударних безпілотників, заявляє у ранковому зведенні генеральний штаб Збройних сил України. На території Білорусі триває формування спільного російсько-білоруського угрупування військ. За інформацією генштабу, військовослужбовці однієї з бригад білоруських збройних сил закупили для потреб особового складу 15-го мотострілецького полку 2-ї мотострілецької дивізії збройних сил РФ до 100 комплектів аптечок, жилетів та іншого екіпірування. "Правоохоронні органи республіки Білорусь посилили заходи з пошуку, виявлення та затримання громадян з РФ в Україні", - йдеться у повідомленні.

Тим часом російська армія протягом минулої доби завдала сім ракетних та 32 авіаційних удари, а також здійснила понад 70 обстрілів української території з реактивних систем залпового вогню. Ударів російських окупантів зазнали райони понад 35 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Армія РФ веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. ЗСУ відбили вчора атаки в районах населених пунктів Білогорівка і Новоселівське Луганської області та Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Кліщіївка, Майорськ, Новомихайлівка, Опитне, Павлівка, Первомайське, Соледар і Яковлівка Донецької.

ЗСУ за добу збили п'ять російських безпілотників "Ланцет" і чотири - "Орлан". Під улари української авіації, серед іншого, потрапили чотири позиції російських засобів протиповітряної оборони.