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Фото: Trischberger Rupert/Zoonar/picture alliance
ТероризмФранція

Причетні до теракту у Ніцці отримали тривалі вироки

Тетяна Кирилюк | Олег Соколенко
3 год. тому

Вісьмох осіб засуджено в Парижі у справі про теракт у Ніцці 2016 року, внаслідок якого загинули 86 осіб. Головні обвинувачені отримали по 18 років в'язниці за участь у терористичній організації.

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У Парижі завершився судовий процес у справі про теракт у Ніцці, що було скоєно в липні 2016 року, внаслідок якого загинуло 86 осіб і постраждало ще сотні людей. Вісьмох підсудних ввечері у вівторок, 13 грудня, засудили до різних термінів ув'язнення, найдовший з яких - 18 років.

Тих, хто постав перед судом, визнали винними в тому, що вони тією чи іншою мірою допомогли здійснити теракт. Двоє фігурантів отримали по 18 років в'язниці за участь у терористичній організації. Суд визнав доведеним, що вони допомогли зловмиснику взяти напрокат вантажівку і роздобути зброю, знаючи про його плани і радикальні погляди - про це свідчать розшифровки їхніх телефонних розмов і листування.

Ще один фігурант справи зізнався, що продав водієві пістолет, з якого той відстрілювався від поліцейських після наїзду. Підсудний, засуджений до 12 років позбавлення волі, стверджував, що не знав про плани покупця скоїти теракт.

Крім того, п'ятеро фігурантів процесу були визнані учасниками незаконного обігу зброї, за що отримали терміни від двох до восьми років у в'язниці.

Наїзд на натовп на набережній у Ніцці

У липні 2016 року 19-тонна вантажівка в'їхала в натовп людей, які зібралися на набережній Ніцци, щоб відзначити національне свято - День взяття Бастилії. Як наслідок, 86 людей загинули, кілька сотень дістали поранення. 31-річного вихідця з Тунісу, який перебував за кермом автомобіля, застрелила поліція. Пізніше з'ясувалося, що він перебував під наглядом психолога і планував атаку протягом кількох тижнів.

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Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання "Ісламська держава", проте слідство не знайшло жодних зв'язків між ним і водієм. Було встановлено, що чоловік, який раніше був засуджений за насильство в сім'ї та дрібні злочини, став радикальним ісламістом без впливу "ІД". 

Теракт у Ніцці як загрозливий прецедент (15.07.2016)

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