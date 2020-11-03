Президенти Німеччини і Польщі - за тісніші відносини попри розбіжності

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) заявив у четвер, 17 червня, що ФРН і Польща прагнуть поглибити свої тісні відносини, незважаючи на певні розбіжності.

Німецько-польське сусідство - це "одна з великих європейських історій успіху за останніх 30 років", сказав Штайнмаєр на зустрічі з польським колегою Анджеєм Дудою у Варшаві у 30-ту річницю підписання Договору про добросусідство і співробітництво між країнами.

"У результаті цих 30 років ми сьогодні переплетені - в позитивному значенні цього слова", - наголосив своєю чергою Дуда, цитує інформагенція dpa.

Водночас обидва президенти вказали на наявні розбіжності між країнами. "Звісно, інколи бувають різні інтереси і різні точки зору", - зазначив президент Німеччини, наголосивши на важливості слухати один одного. "Чути, чому інші мають іншу думку або віддають перевагу іншим шляхам, є вирішальним фактором для того, щоб знову і знову знаходити рішення для відкритих питань", - пояснив Штайнмаєр.

У свою чергу Дуда порівняв Німеччину і Польщу з двома сусідніми фермерами, у яких іноді виникають суперечки, "але загалом вони готові одружити одне на одному своїх дітей".

Серед іншого президенти домовилися сприяти підтримці національних меншин в обох країнах.

30 років Договору про добросусідство

Договір про добросусідство і співробітництво між країнами був підписаний 17 червня 1991 року після закінчення "холодної війни". Його підписали тодішній канцлер Німеччини Гельмут Коль (Helmut Kohl) і колишній прем'єр-міністр Польщі Ян Кшиштоф Белецький.

Цей документ, зокрема, передбачав непорушність кордонів. Німеччина та Польща пообіцяли вирішувати конфлікти виключно мирними засобами. Також цей договір регулює права німецької меншини в Польщі та німців польського походження.