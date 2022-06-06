Зеленський відвідав прифронтові міста на Донбасі

24 лютого Росія здійснила повномасштабне воєнне вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 5 червня.

На цій сторінці DW стежить за новинами понеділка, 6 червня (час київський).

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Збройні сили України підтвердили, що російського генерала-майора Романа Кутузова вбито. Як повідомили в Управлінні стратегічної комунікації ЗСУ, командувача першого армійського корпусу самопроголошеної "ДНР" "офіційно денацифіковано і демілітаризовано". Раніше про загибель Кутузова повідомив кореспондент російського державного телебачення Олександр Сладков, зазначивши, що це сталося під час бойових дій на Донбасі. На інформаційних ресурсах проросійських сепаратистів зазначається, що Кутузова було вбито під Попасною на Луганщині.

++08.13++

На відновлення зруйнованих під час війни доріг потрібно 900 мільярдів гривень, заявив перший заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко в ефірі телемарафону. Роботи можуть тривати до чотирьох років, додав він. За словами Івка, 24 тисячі кілометрів автошляхів повністю зруйновано.

++07.55++

Рада Безпеки ООН проведе засідання щодо ситуації в Україні у понеділок. Засідання відбудеться о 10.00 за східноамериканським часом (о 17.00 за Києвом). Очікуються виступ постійного представника при ООН Сергія Кислиці. Як повідомили в секретаріаті Радбезу, "основна увага приділятиметься сексуальному насильству, пов'язаному з конфліктом, і торгівлі людьми в контексті війни в Україні", зазначає агенція "Укрінформ".

++07.40++

Армія РФ на Слобожанщині посилено відновлює транспортну інфраструктуру та наводить понтонно-залізничні переправи через річки на тимчасово захоплених територіях, ідеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Там також повідомляють про обстріли цивільної інфраструктури прикордонних населених пунктів Чернігівської та Сумської областей. На Донбасі відбувається наступ армії РФ на Слов'янськ. За ніч обстріляли населені пункти Велика Комишуваха, Вірнопілля, Дібрівне, Нова Дмитрівка та Курулька. На Донецькому напрямку підрозділи російської армії здійснюють вогневе ураження позицій українських військ вздовж всієї лінії зіткнення. Завдали ракетно-авіаційних ударів по Слов'янську, Лисичанську та Оріховому. Також росіяни наступають в районі Святогірська та населених пунктів Щурове і Старий Караван. І там, і там тривають бойові дії, зазначають у Генштабі ЗСУ. В місті Сєвєродонецьк за підтримки артилерії триває штурм армією РФ. На Бахмутському напрямку українські війська відбили атаки росіян та змусили їх відступити в районі населених пунктів Комишуваха, Берестове та Миколаївка. На Південнобузькому напрямку росіяни обстріляли населені пункти Таврійське, Нова Зоря, Степова Долина, Новомиколаївка та Кобзарці.

++07.35++

Президент України Володимир Зеленський у нічному зверненні до співгромадян розповів, що після відвідування передової у Запорізькій області побував поблизу лінії фронту - в Лисичанську (Луганська область) та Соледарі (Донецька область). "Дещо привезли військовим. Про це докладно не буду", - наголосив глава держави. Крім того, український лідер поговорив у Запорізькій області з маріупольцями, яким вдалося виїхати із міста живими та з дітьми. "Умови - бачив - тимчасові, але непогані. Зрозумів їхні складні питання. Думаю, вирішимо", - запевнив Зеленський.