 Президент США Джо Байден перебуває із візитом у Польщі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.03.2022

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Новини

Президент США Джо Байден перебуває із візитом у Польщі

У перший день свого візиту до Польщі Джо Байден зустрівся із американськими військовослужбовцями та представниками гуманітарних організацій.

Президент США Джо Байден та президент Польщі Анджей Дуда

Президент США Джо Байден та президент Польщі Анджей Дуда

Президент США Джо Байден прибув з дводенним візитом до Польші, який розпочався у п'ятницю, 25 березня. Першим пунктом перебування американського президента став польський Жешув, який розташовано приблизно за сто кілометри від кордону з Україною. За словами Байдена, він хотів бути ближче до кордону, але не зробив цього з міркувань безпеки.

Байден зустрівся з військовослужбовцями США, які перебувають зараз у Польщі. "Ви найкраща бойова сила у світі. І це не гіпербола", - звернувся він до військових. Також Байден зустрівся із представниками гуманітарних організацій, які діють зараз в Польщі. На суботу, 26 березня, запланована зустріч Байдена з біженцями з України. Наразі Байден пообіцяв, що США приймуть 100 тисяч українських біженців, мова йде про возз'єднання сімей, а також виділять Україні мільярд доларів на гуманітарну допомогу.

На брифінгу з гуманітарних питань до Байдена також доєднався президент Польщі Анджей Дуда, який сказав, що він вважає українців не біженцями, а гостями Польщі. "Вони наші гості, наші браття, наші сусіди з України, які сьогодні перебувають у дуже тяжкому становищі", - сказав Дуда.

На другий день візиту Байдена у Польщі запланована зустріч у Варшаві із президентом Анджєєм Дудою та іншими представниками польської влади.

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