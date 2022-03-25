Президент США Джо Байден перебуває із візитом у Польщі

Президент США Джо Байден прибув з дводенним візитом до Польші, який розпочався у п'ятницю, 25 березня. Першим пунктом перебування американського президента став польський Жешув, який розташовано приблизно за сто кілометри від кордону з Україною. За словами Байдена, він хотів бути ближче до кордону, але не зробив цього з міркувань безпеки.

Байден зустрівся з військовослужбовцями США, які перебувають зараз у Польщі. "Ви найкраща бойова сила у світі. І це не гіпербола", - звернувся він до військових. Також Байден зустрівся із представниками гуманітарних організацій, які діють зараз в Польщі. На суботу, 26 березня, запланована зустріч Байдена з біженцями з України. Наразі Байден пообіцяв, що США приймуть 100 тисяч українських біженців, мова йде про возз'єднання сімей, а також виділять Україні мільярд доларів на гуманітарну допомогу.

На брифінгу з гуманітарних питань до Байдена також доєднався президент Польщі Анджей Дуда, який сказав, що він вважає українців не біженцями, а гостями Польщі. "Вони наші гості, наші браття, наші сусіди з України, які сьогодні перебувають у дуже тяжкому становищі", - сказав Дуда.

На другий день візиту Байдена у Польщі запланована зустріч у Варшаві із президентом Анджєєм Дудою та іншими представниками польської влади.