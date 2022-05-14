24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій першої половини суботи, 14 травня.

На цій сторінці DW стежить за подіями другої половини суботи, 14 травня (час київський).

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Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив "колективний Захід" у розв'язанні "тотальної гібридної війни" проти Росії. "Важко прогнозувати, скільки це все триватиме, але зрозуміло, що наслідки відчують усі без винятку", - сказав він на засіданні Ради із зовнішньої та оборонної політики. За словами Лаврова, Росія робила все, щоб уникнути прямого зіткнення, але, оскільки "виклик кинутий", то РФ його приймає.

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У португальському регіоні Алгарве заарештували будинок російського олігарха Романа Абрамовича вартістю 10 мільйонів євро, повідомила газета Público в суботу, 14 травня. За даними видання, за 15 днів до вторгнення Росії в Україну компанія Millhouse Views LLC, що належить інвестиційному холдингу Абрамовича, намагалася продати цю нерухомість, але португальська державна банківська корпорація Caixa Geral de Depósitos повідомила про це поліцію. На вимогу МЗС Португалії реєстрацію власності було заморожено з 25 березня. За даними ЗМІ, Абрамович отримав португальський паспорт додачу до російського та ізраїльського у квітні минулого року.

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Президент Фінляндії обговорив з Путіним вступ до НАТО

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Президент Фінляндії Саулі Нійністе обговорив телефоном зі своїм російським колегою Володимиром Путіним подання заяви північноєвропейської країни на вступ до НАТО, офіційне оголошення про яку очікується цими вихідними. Проведення телефонних перемовин лідерів обох держав підтвердили в Гельсінкі та Москві. "Розмова була прямою і відвертою і відбулася без випадів. Важливим аспектом вважалося уникнення напруги", - йдеться в заяві пресслужби Нійністе. Телефонна розмова була ініційована Фінляндією.

За словами фінського лідера, Фінляндія "хоче коректно та професійно розв'язувати практичні питання, що виникають у зв'язку із сусідством з Росією". Згідно з озвученою позицією Гельсінкі, Нійністе розповів Путіну "як кардинально змінили безпекове середовище Фінляндії" російські вимогинаприкінці 2021 року, спрямовані на запобігання вступу до НАТО окремих країн, а також "повномасштабне вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року".

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Натомість у Кремлі наголосили, що відмова Гельсінкі "від традиційної політики військового нейтралітету була б помилковою, оскільки жодних загроз безпеці Фінляндії не існує". "Така зміна зовнішньополітичного курсу країни може негативно вплинути на російсько-фінські відносини, які протягом багатьох років вибудовувалися в дусі добросусідства та партнерської співпраці, мали взаємовигідний характер", - йдеться в офіційному повідомленні сайту Кремля.

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Маріуполю загрожує масштабна епідемія, внаслідок якої є ризик загибелі тисяч жителів міста, застерігає омбудсменка Людмила Денісова. За її даними, інфекційна катастрофа у заблокованому Маріуполі може статися "через брак води, пошкоджені каналізаційні системи та велику кількість тіл під завалами будинків". "Найбільша проблема у Маріуполі - це чиста питна вода, якої у місті немає. Крім того, склалася критична ситуація з водовідведенням та поривами каналізаційних мереж. Існує загроза, що нечистоти опиняться в морі та на вулицях міста", - написала Денісова в Facebook.

Через значну кількість тіл під зруйнованими будинками та з огляду на наслідки розкладання в теплий період, "найближчим часом місту загрожує масштабна епідемія", зауважує вона. Ситуацію ускладнює й той фактор, що через закриття гуманітарних коридорів, "багато людей, які чекали на евакуацію на околицях міста, почали повертатись жити до Маріуполя", попередила посадовиця. Раніше Денісова повідомляла, що у окупованому Маріуполі залишилося 170 тисяч жителів.

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