 Президент Фінляндії обговорив з Путіним вступ до НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.05.2022

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Новини

Президент Фінляндії обговорив з Путіним вступ до НАТО

80-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями суботи, 14 травня.

Президент Фінляндії Саулі Нійністе подзвонив Путіну перед тим, як подавати заявку на вступ до НАТО

Президент Фінляндії Саулі Нійністе подзвонив Путіну перед тим, як подавати заявку на вступ до НАТО

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій першої половини суботи, 14 травня.

На цій сторінці DW стежить за подіями другої половини суботи, 14 травня (час київський).

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Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив "колективний Захід" у розв'язанні "тотальної гібридної війни" проти Росії. "Важко прогнозувати, скільки це все триватиме, але зрозуміло, що наслідки відчують усі без винятку", - сказав він на засіданні Ради із зовнішньої та оборонної політики. За словами Лаврова, Росія робила все, щоб уникнути прямого зіткнення, але, оскільки "виклик кинутий", то РФ його приймає.

++16.00++

У португальському регіоні Алгарве заарештували будинок російського олігарха Романа Абрамовича вартістю 10 мільйонів євро, повідомила газета Público в суботу, 14 травня. За даними видання, за 15 днів до вторгнення Росії в Україну компанія Millhouse Views LLC, що належить інвестиційному холдингу Абрамовича, намагалася продати цю нерухомість, але португальська державна банківська корпорація Caixa Geral de Depósitos повідомила про це поліцію. На вимогу МЗС Португалії реєстрацію власності було заморожено з 25 березня. За даними ЗМІ, Абрамович отримав португальський паспорт додачу до російського та ізраїльського у квітні минулого року.

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Президент Фінляндії обговорив з Путіним вступ до НАТО

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Президент Фінляндії Саулі Нійністе обговорив телефоном зі своїм російським колегою Володимиром Путіним подання заяви північноєвропейської країни на вступ до НАТО, офіційне оголошення про яку очікується цими вихідними. Проведення телефонних перемовин лідерів обох держав підтвердили в Гельсінкі та Москві. "Розмова була прямою і відвертою і відбулася без випадів. Важливим аспектом вважалося уникнення напруги", - йдеться в заяві пресслужби Нійністе. Телефонна розмова була ініційована Фінляндією.

За словами фінського лідера, Фінляндія "хоче коректно та професійно розв'язувати практичні питання, що виникають у зв'язку із сусідством з Росією". Згідно з озвученою позицією Гельсінкі, Нійністе розповів Путіну "як кардинально змінили безпекове середовище Фінляндії" російські вимогинаприкінці 2021 року, спрямовані на запобігання вступу до НАТО окремих країн, а також "повномасштабне вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року".

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Натомість у Кремлі наголосили, що відмова Гельсінкі "від традиційної політики військового нейтралітету була б помилковою, оскільки жодних загроз безпеці Фінляндії не існує". "Така зміна зовнішньополітичного курсу країни може негативно вплинути на російсько-фінські відносини, які протягом багатьох років вибудовувалися в дусі добросусідства та партнерської співпраці, мали взаємовигідний характер", - йдеться в офіційному повідомленні сайту Кремля.

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Маріуполю загрожує масштабна епідемія, внаслідок якої є ризик загибелі тисяч жителів міста, застерігає омбудсменка Людмила Денісова. За її даними, інфекційна катастрофа у заблокованому Маріуполі може статися "через брак води, пошкоджені каналізаційні системи та велику кількість тіл під завалами будинків". "Найбільша проблема у Маріуполі - це чиста питна вода, якої у місті немає. Крім того, склалася критична ситуація з водовідведенням та поривами каналізаційних мереж. Існує загроза, що нечистоти опиняться в морі та на вулицях міста", - написала Денісова в Facebook.

Через значну кількість тіл під зруйнованими будинками та з огляду на наслідки розкладання в теплий період, "найближчим часом місту загрожує масштабна епідемія", зауважує вона. Ситуацію ускладнює й той фактор, що через закриття гуманітарних коридорів, "багато людей, які чекали на евакуацію на околицях міста, почали повертатись жити до Маріуполя", попередила посадовиця. Раніше Денісова повідомляла, що у окупованому Маріуполі залишилося 170 тисяч жителів.

Дивитись відео 09:33

Захисники "Азовсталі": як рідні борються за визволення бійців полку "Азов" (13.05.2022)

  • Колона автомобілів та автобусів, що прямують до Запоріжжя

    Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"

    Колона до свободи

    Довга колона автобусів та автомобілів прокладає шлях до контрольованого урядом України Запоріжжя. За посередництва ООН та за допомогою Міжнародного комітету Червоного Хреста перші люди вирвалися на свободу - з Маріуполя та комбінату "Азовасталь", де уже кілька тижнів заблоковані сотні мирних жителів та українських військових.

  • Люди, які прибули до Запоріжжя

    Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"

    Повністю знесилені

    Багато людей, які дісталися Запоріжжя, повністю знесилені. Час, проведений на території заводу, був занадто важким. Заблоковані на комбінаті люди мали розподіляти між собою невеликі запаси їжі. Сну в них майже не було через постійні обстріли. Для евакуації людей діє дуже коротве часове вікно.

  • Дві евакуйовані з Маріуполя жінки обідають

    Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"

    Перший обід

    У наметах, де надають перший прихисток у Запоріжжі, прибулі з Маріуполя можуть, нарешті, поїсти. Для багатьох це перший повноцінний обід після тижнів у темних підвалах металургійного комбінату "Азовсталь". Там практично не було електроенергії, води, їжі, предметів гігієни, а також підгузок для малят та медикаментів.

  • Чоловік сидить в автобусі і плаче

    Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"

    Безкінечні страждання

    Війна відбилася на багатьох. Полегшення завдяки евакуації читається чи не на кожному обличчі. Багато з тих, хто прибуває до Запоріжжя, плачуть від тривоги та виснаження. Люди травмовані жахливими подіями війни та набутим страхом.

  • Дівчинка тримає своїх черепашок, яких вивезла з Маріуполя у сумці

    Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"

    Врятовані і доглянуті

    В Україні є багато людей, які рятуються від війни разом зі своїми домашніми улюбленцями: собаками, кішками, пташками - і от з Маріуполя було врятовано двох карликових черепах. Догляд та утримання тварин в умовах війни - великий виклик. Деякі люди не можуть цього забезпечити і з важким серцем мусять залишати їх.

  • Жінка жестами показує, що дуже хоче спати

    Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"

    Просто поспати

    Ця жінка показує, що є для неї найважливішим зараз - після поневірянь під обстрілами та бомбардуваннями. Сон. Між тим "Азовсталь" досі обстрілюють - і виглядає на те, що Російська Федерація цього не припинить.

  • Ірина Верещук під час розмови з журналістами

    Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"

    Відкрите та чесне спілкування

    Віцепрем'єрка Ірина Верещук повідомляє журналістам про стан евакуації. У цей же час президент України Володимир Зеленський перебуває у тісному контакті з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем - у сподіваннях на нові можливості евакуювати людей. Багато українців прагнуть, щоб з "Азовсталі" змогли вийти і українські військові.

  • Дівчина з плакатом Військові також люди

    Евакуація з Маріуполя: врятовані з пекла "Азовсталі"

    Військові також люди

    У Запоріжжі люди виходять на демонстрації на підтримку військових, яких досі заблоковано у будівлях меткомбінату "Азовсталь", та вимагають їх звільнення. На цьому плакаті написано "Військові також люди".

    Автор: Клаудія Ден


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Докладно

Юлія Федосюк (ліворуч) та Катерина Прокопенко в інтерв'ю DW

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