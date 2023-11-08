Вибори в Україні: США за збереження "сильної" демократії

Вашингтон виступає за "конституційний підхід до збереження сильної демократії" в Україні, заявили в Держдепартаменті США. Позиція Зеленського щодо виборів "узгоджується" із Конституцією України, вважають там.

У Сполучених Штатах висловили розуміння позиції Володимира Зеленського у зв'язку із дискусією про можливість проведення виборів в Україні. Вашингтон підтримує збереження "сильної" демократії в Україні, заявив у вівторок, 7 листопада, заступник керівника пресслужби Держдепартаменту США Ведант Пател, пише AFP. Водночас, за його словами, позиція президента України, який висловився про те, що поки йде війна, час не для виборів, а для того, щоб держава зосередилася на обороні країни від повномасштабної агресії Росії, "узгоджується" з українською Конституцією.

"Ми також чітко дали зрозуміти нашим українським партнерам нашу відданість підтримці не лише України у її боротьбі, але також підтримці обережного та конституційного підходу до збереження сильної демократії у воєнний час", - наголосив Пател.

"Народ України бореться за виживання"

Як зазначив представник Держдепартаменту, "важливо пам'ятати, що Україна опинилася в такому становищі, тому що Росія продовжує вести повномасштабну незаконну війну", щодня завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі. "Народ України бореться за виживання", - наголосив він.

Водночас Пател спростував заяви про те, що США нібито підштовхували Україну до переговорів про припинення війни. "І далі чітко зрозуміло, - сказав Пател - Кремль не зацікавлений у переговорах або припиненні цієї війни, і ми віддані підтримці наших українських партнерів".

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Президентські вибори в Україні

Раніше, 6 листопада, Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні заявив, що вибори в Україні під час війни - не на часі.На його думку, наразі у воєнний час, коли є безліч викликів, "абсолютно безвідповідально якось так, легковажно і граючись, вкидати в суспільство тематику виборів".

До цього Зеленський говорив, що проведення в Україні виборів під час війни можливе лише за умови, що США та Євросоюз допоможуть Києву фінансувати виборчу кампанію та голосування, та висловлював бажання балотуватися у 2024 році. Крім того, він заявляв, що залишить пост президента після закінчення війни.

Володимир Зеленський був обраний на пост президента України у 2019 році, змінивши на ньому Петра Порошенка. Регулярний термін його президентських повноважень згідно з Конституцією України закінчується навесні наступного року. Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року усі вибори, включно з президентськими та парламентськими, технічно скасовані через воєнний стан.

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