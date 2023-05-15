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Турки визначатимуться з майбутнім президентом у другому турі 28 травня
Турки визначатимуться з майбутнім президентом у другому турі 28 травняФото: DHA via AP/picture alliance
ПолітикаТуреччина

Президентські вибори у Туреччині: буде другий тур

Максим Сидоржевський
50 хв. тому

Чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у першому турі виборів фінішував першим, але йому забракло менше відсотка голосів для того, щоб уникнути другого туру.

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Переможець президентських виборів у Туреччині визначиться у другому турі, адже у першому турі, який відбувся у неділю, 14 травня, ані чинному главі держави Реджепу Таїпу Ердогану, ані його основному супернику, лідеру опозиції Кемалю Киличдароглу не вдалося отримати необхідної для перемоги абсолютної більшості голосів.

Так, за даними інформаційного агентства Anadolu, після підрахунку майже 99 відсотків бюлетенів станом на ранок понеділка, 15 травня, Ердоган лідирує, отримавши 49,35 відсотка голосів, в активі Киличдароглу - 45 відсотків. Для перемоги у першому турі, згідно з виборчим законодавством Туреччини, кандидату потрібно здобути понад 50 відсотків підтримки виборців.

Киличдароглу вже висловив упевненість, що переможе у другому турі, закликав своїх прихильників набратися терпіння й звинуватив партію Ердогана у втручанні в процес підрахунку голосів і оприлюднення результатів. Ердоган же визнав необхідність проведення другого туру для визначення переможця. "Ми ще не знаємо, чи закінчилися вибори в першому турі. Якщо наш народ обрав другий тур, це також вітається", - сказав Ердоган своїм прихильникам, цитує AP.

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На останніх президентських виборах у 2018 році 69-річний Ердоган переміг у першому турі, набравши 52,5 відсотка голосів. Тоді явка склала понад 86 відсотків. Загалом же Ердоган править країною протягом двох десятиліть.

Суперник Ердогана - 74-річний соціал-демократ та алавіт Кемаль Киличдароглу - балотується від опозиційного блоку із шести партій. Він має намір повернути Туреччину до парламентської системи, відновити незалежність таких державних установ, як Центробанк, та приборкати інфляцію. Киличдароглу закликає знову зблизитися з Німеччиною та Євросоюзом. Він також виступає за посилення міграційної політики.

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