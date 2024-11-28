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ПолітикаГрузія

Зурабішвілі звинуватила уряд у конституційному перевороті

Олена Перепадя
28 листопада 2024 р.

Раніше у цей день прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе оголосив відмову від переговорів про вступ країни в ЄС до кінця 2028 року. У Тбілісі проходять протести.

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Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі
Саломе ЗурабішвіліФото: Alexander Patrin/Tass/IMAGO

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі увечері у четвер, 28 листопада, виступила з екстреною заявою через рішення уряду призупинити процес євроінтеграції країни. Перед брифінгом очільниця держави провела зустріч із представниками дипломатичного корпусу та лідерами прозахідної опозиції, повідомляє грузинське видання Sova.

"Сьогодні було поставлено крапку в конституційному перевороті, який триває кілька тижнів або навіть місяців. Поставлено крапку в русі від Європи до Росії. Якщо хтось мав якісь сумніви, то сьогодні ці сумніви розвіялися", - заявила Зурабішвілі.

За її словами, сьогодні "неіснуюча, нелегітимна влада проголосила не мир, а війну - власному народу, власному минулому та власному майбутньому".

За словами Зурабішвілі, вона закликала дипломатів "просто зараз ухвалити рішення, які давно мали бути ухвалені". Вона закликала Захід допомогти грузинському суспільству, і головне завдання - призначити та провести нові парламентські вибори.

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Раніше у цей день Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів про вступ до ЄС до кінця 2028 року. "Ми ухвалили рішення не ставити на порядок денний питання про відкриття переговорів з Європейським Союзом до кінця 2028 року. Також до кінця 2028 року ми відмовляємось від будь-яких бюджетних грантів з боку Європейського Союзу", - заявив він.

Після заяви прем'єра біля центрального офісу правлячої партії "Грузинська мрія" та будівлі парламенту Грузії у Тбілісі зібралися стихійні мітинги. Протестувальники заявляють, що це рішення є зрадою інтересів країни та порушенням статті 78 Конституції Грузії, де закріплене прагнення до європейської інтеграції, повідомляє проєкт "Радіо Свобода" "Эхо Кавказа".

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