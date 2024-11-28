Зурабішвілі звинуватила уряд у конституційному перевороті

Раніше у цей день прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе оголосив відмову від переговорів про вступ країни в ЄС до кінця 2028 року. У Тбілісі проходять протести.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі увечері у четвер, 28 листопада, виступила з екстреною заявою через рішення уряду призупинити процес євроінтеграції країни. Перед брифінгом очільниця держави провела зустріч із представниками дипломатичного корпусу та лідерами прозахідної опозиції, повідомляє грузинське видання Sova .

"Сьогодні було поставлено крапку в конституційному перевороті, який триває кілька тижнів або навіть місяців. Поставлено крапку в русі від Європи до Росії. Якщо хтось мав якісь сумніви, то сьогодні ці сумніви розвіялися", - заявила Зурабішвілі.

За її словами, сьогодні "неіснуюча, нелегітимна влада проголосила не мир, а війну - власному народу, власному минулому та власному майбутньому".

За словами Зурабішвілі, вона закликала дипломатів "просто зараз ухвалити рішення, які давно мали бути ухвалені". Вона закликала Захід допомогти грузинському суспільству, і головне завдання - призначити та провести нові парламентські вибори.

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Раніше у цей день Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів про вступ до ЄС до кінця 2028 року. "Ми ухвалили рішення не ставити на порядок денний питання про відкриття переговорів з Європейським Союзом до кінця 2028 року. Також до кінця 2028 року ми відмовляємось від будь-яких бюджетних грантів з боку Європейського Союзу", - заявив він.

Після заяви прем'єра біля центрального офісу правлячої партії "Грузинська мрія" та будівлі парламенту Грузії у Тбілісі зібралися стихійні мітинги. Протестувальники заявляють, що це рішення є зрадою інтересів країни та порушенням статті 78 Конституції Грузії, де закріплене прагнення до європейської інтеграції, повідомляє проєкт "Радіо Свобода" "Эхо Кавказа ".

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