Зурабішвілі: Вибори до парламенту Грузії вкрали

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в інтерв'ю DW пояснила, чому не визнала результати виборів до парламенту, виключила створення опозицією коаліції з "Грузинською мрією" та розповіла, чого очікує від ЄС.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала офіційні результати виборів до парламенту країни, що відбулися 26 жовтня, і закликала населення до мирних протестів. В інтерв'ю DW Зурабішвілі назвала причини такого свого кроку, пояснила, чому опозиція не піде на створення урядової коаліції з правлячою партією "Грузинська мрія", а також пояснила, яких дій очікує зараз від ЄС.

DW: Міжнародні спостерігачі висловили низку побоювань з приводу того, який вигляд мав виборчий процес, але не стали називати результати виборів до парламенту Грузії сфальсифікованими. Чому досі не визнані підсумки голосування?

Саломе Зурабішвілі: Ну, по-перше, міжнародні місії спостерігачів не засуджують вибори як такі, що не відповідають закону, так швидко після їхнього завершення. Спостерігачі ще мають отримати багато інформації. Наші місцеві спостерігачі абсолютно чітко говорять про кількість інцидентів (із порушенням закону. - Ред.), і отримана мною інформація про численні форми шахрайства змусила мене зробити ту заяву, яку я зробила учора. Тому що результати (Центрвиборчкому. - Ред.) ідуть урозріз із багаторічною тенденцією всіх опитувань громадської думки, які ми проводили в країні, особливо після ухвалення "російського закону" (так його противники називають закон про прозорість іноземного впливу, що регулює, зокрема, закордонне фінансування НКО. - Ред.). І після протестів на вулицях, які показали, що населення хоче зберегти свою європейську перспективу і підтримує проєвропейські сили.

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Тож ці вибори було вкрадено, і я думаю, що грузинський народ, вийшовши на вулиці, підтвердить цей висновок.

Партія "Грузинська мрія" правила сама, але тепер їй необхідно створити коаліцію. Опозиція заявляє, що не буде працювати разом із нею. Дійсно не буде? Хіба в опозиції не буде більше важелів впливу, якщо вона створить урядову коаліцію з "Грузинською мрією"?

Ви жартуєте. Я думаю, що, по-перше, "Грузинська мрія" не має наміру створювати коаліцію з будь-ким. У них є більшість у парламенті, вони сподівалися на конституційну більшість. І я думаю, що це пояснює масштаби порушень, якими вони прагнули довести (свій результат. - Ред.) до 60 відсотків, щоб виконати свою програму, яка полягає в тому, щоб спершу оголосити імпічмент президентці, потім посадити опозиціонерів за ґрати й відправити під суд деякі опозиційні партії. Не думаю, що це програма для коаліції. Коаліція була програмою проєвропейських сил, я мала намір разом із чотирма проєвропейськими партіями сформувати технічний уряд, щоб полегшити початок створення цієї коаліції. Такого шансу не дала нам правляча партія, яка за будь-яких обставин зберегла би 30 відсотків місць у парламенті і була б демократичною опозиційною силою. Але вони обрали не цей шлях. Вони обрали диктатуру, а не демократію.

Чого ви сподіваєтеся домогтися, закликаючи людей до протестів?

Мені не потрібно нічого домагатися. Я чітко висловила свою думку. Я думаю, що саме грузинський народ повинен її підтримати, тому що саме народ став свідком крадіжки своїх голосів. Саме народ силою змушують жити за режиму, який буде більше схожий на те, що відбувається в Росії, а не в європейській демократичній країні. Люди виїжджатимуть, якщо ситуація не зміниться, а права і свободи людини опиняться під великим питанням.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі під час інтерв'ю DW Фото: Juri Rescheto/DW

Якщо мирні протести не досягнуть мети, що тоді?

Я не можу передбачити майбутнє. Я думаю, що ви не щодня починаєте протести, особливо мирні, як це відбувається в цій країні. Для того щоб бути впевненим у тому, що ви досягнете своєї мети, існує безліч різних стратегій.

Вважаю, що (опозиційні. - Ред.) політичні партії думають про те, щоб вимагати проведення повторних виборів. Можливо - за підтримки наших європейських партнерів, щоб ми були впевнені, що вибори будуть прозорими і справедливими. Партії також збирають більше інформації про події, що відбулися, щоб дійсно їх проаналізувати. Привести свідчення (порушень закону. - Ред.) у форму, щоб у політичних партій була можливість розробити стратегію. Я залишатимуся (на посаді президента. - Ред.) якомога довше, тому що, можливо, це не назавжди, але щоб бути єдиною незалежною інституцією в цій країні, яка буде до кінця боротися з цим шляхом до диктатури.

Правляча партія позиціонує себе як єдину силу, здатну зберегти мир із Росією. Це важливо для багатьох грузинів, які хочуть запобігти війні, як в Україні. Що б ви сказали цим людям?

Я б сказала їм, що немає жодного грузина, який хотів би війни. Тому що ми знали не одну війну, не тільки з Росією, але, по суті, за останні два століття - з Росією. Тож це спільна турбота всього населення. Але ми також знаємо, що єдина країна, яка може почати війну, - це Росія. І що єдине, що може захистити Грузію від війни, - це внутрішня стабільність. Це демократія. І це швидкий рух у бік Європи.

Що зараз стоїть на кону для Грузії?

Її майбутнє.

І чого ви очікуєте від ЄС у цій ситуації? Які конкретні кроки ви хочете побачити від Брюсселя?

Я думаю, що Брюссель, як і після ухвалення "російського закону", має дуже чітко визначити, чого він вимагає від цього уряду, щоб він виконав усі рекомендації, які були зроблені Єврокомісією, - це відмова від усіх "російських законів". А також проведення вільних і справедливих виборів. Я думаю, що уряд не виконав жодної з цих вимог. Навпаки, як передвиборчу обіцянку вони анонсували арешт лідерів опозиції, обмеження можливостей громадянського суспільства і взяття під контроль ЗМІ. Я не думаю, що це прийнятно для європейських партнерів.