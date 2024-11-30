Президентка Грузії Зурабішвілі: Легітимного парламенту немає

Саломе Зурабішвілі оголосила, що не складатиме президентські повноваження, оскільки, на її думку, в країні немає легітимного парламенту, який би затвердив її наступника. Тим часом у Тбілісі знов проходить акція протесту.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що вважає парламент Грузії нелегітимним, а отже він, за її словами, не зможе обрати нового президента країни. Чинна очільниця Грузії оголосила, що її мандат діятиме доти, доки "законно обраний парламент" не визначить її наступника, повідомляє проєкт "Радіо Свобода" "Эхо Кавказа" у суботу, 30 листопада.

"Легітимного парламенту немає, тому нелегітимний парламент не може обрати нового президента, тож не може бути інавгурації. Мій мандат діє доти, доки не буде законно обраного парламенту, який законно обере когось замість мене. Я з вами і буду з вами", - заявила Зурабішвілі.

Увечері 30 листопада в Тбілісі почалася чергова акція протесту проти рішення уряду призупинити євроінтеграцію країни Фото: Giorgi Arjevanidze/AFP/Getty Images

Також вона зазначила, що 1 грудня зустрінеться із представниками суспільства та політичними партіями. "Разом ми керуємо політичним процесом, яким керуєте ви ззовні, на вулиці та в різних сферах суспільства (…) Я буду на чолі політичного процесу, залишаючись вашою президенткою", - додала вона.

Раніше партія "Грузинська мрія", яку Центральна виборча комісія оголосила переможцем парламентських виборів, заявила, що вибори президента Грузії відбудуться 14 грудня, а інавгурація - 29 грудня поточного року. Спікер парламенту Шалва Папуашвілі заявив, що шестирічний термін Саломе Зурабішвілі спливає 16 грудня. "Грузинська мрія" висунула на пост президента ветерана футболу Михаїла Кавелашвілі, нагадує видання.

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В Тбілісі триває акція протесту, в МВС попередили, що поліція приведена у стан готовності

Тим часом увечері 30 листопада у столиці Грузії Тбілісі знов проходить акція протесту проти рішення "Грузинської мрії" відмовитися від переговорів про вступ країни в ЄС до кінця 2028 року. Як повідомляє кореспондент DW з місця подій, до цієї акції долучилося більше людей, ніж у п'ятницю, коли поліція затримала більше сотні протестувальників

За даними МВС Грузії, в ніч на 30 листопада були затримані быльше ста учасників акції протесту Фото: Alexander Patrin/dpa/picture alliance

В МВС Грузії вже заявили, що учасники акції пошкодили металеві огорожі біля парламенту, а також розбили близько десяти вікон будівлі законодавчого органу. Також, як стверджують в МВС, протестувальники нібито заготували піротехніку, каміння та різні важкі предмети, які вони можуть застосувати проти поліції, повідомляє портал NewsGeorgia.

У грузинському відомстві уже попередили, що поліцейські приведені у стан готовності та закликали учасників акції "мирно виражати протест у рамках, встановлених законом, і утриматися від протиправних дій".

Як пише NewsGeorgia, спецназ і інші поліцейські підрозділи мобілізовані на площі Свободи, а також на вулицях поблизу будівлі парламенту в грузинській столиці.