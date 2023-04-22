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Кіріакос Міцотакіс
Кіріакос МіцотакісФото: Dimitris Papamitsos/Greek Prime Minister's Office/REUTERS
ПолітикаГреція

Президентка Греції схвалила розпуск парламенту

Анастасія Шепелева
1 год. тому

У Греції в травні відбудуться парламентські вибори - склад нинішного парламенту розпустять уже 23 квітня.

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Президентка Греції Екатеріні Сакелларопулу схвалила пропозицію прем'єр-міністра країни Кіріакоса Міцотакіса про розпуск парламенту 23 квітня, як того вимагає конституція, і проведення виборів 21 травня. Про це у суботу, 22 квітня, повідомляє агенція Reuters.

Як пояснив грецький прем'єр, оскільки до закінчення чотирирічного терміну повноважень парламенту залишилося менше трьох місяців, травневе голосування не буде вважатися достроковим, пише Associated Press.

Невдовзі після зустрічі з президенткою Міцотакіс виступив з телевізійним зверненням, в якому захистив результати роботи свого уряду. Він перерахував його досягнення, а також виклики, що стоять перед ним, і закликав до стабільної роботи уряду в майбутньому.

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Втім, як зазначає агенція, правоцентристській партії "Новій демократії", до якої належить прем'єр, буде важко й надалі керувати Грецією в складі ще одного однопартійного уряду.

Травневі вибори до парламенту стануть першими в країні, які відбудуться за пропорційною системою. Соціологічні опитування демонструють тенденцію, що жодна з провідних партій, імовірно, не отримає більшості голосів.

Також за прогнозами аналітиків, "Нова демократія", ліва партія СІРІЗА або соціал-демократична "Пасок" навряд чи сформують коаліційний уряд у будь-якій комбінації. У цьому разі на початку липня у країні відбудеться повторне голосування.

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