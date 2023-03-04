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Роберта Мецола в Києві, 4 березня
Роберта Мецола в Києві, 4 березняФото: Roberta Metsola/Twitter
ПолітикаУкраїна

Спікерка ЄП Мецола закликала членів ЄС дати Києву винищувачі

Олександр Куницький
3 год. тому

Роберта Мецола під час візиту в Україну закликала надати Києву бойові літаки. Також, за її словами, переговори про вступ України до ЄС можуть початися вже цього року.

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Президентка Європарламенту Роберта Мецола закликала надати Україні бойові літаки. Відповідну заяву вона зробила у Льовові у суботу, 4 березня, під час свого другого візиту в Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Держави-члени ЄС повинні серйозно розглянути питання про відправлення винищувачів в Україну", - цитує Мецолу агенція dpa. Також вона пообіцяла продовжувати закликати надавати все обладнання, необхідне Україні для перемоги.

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Вступ України до ЄС

Крім того, Мецола висловила надію, що переговори про вступ України до ЄС можуть початися вже цього року. "Майбутнє України в Європейському Союзі", - наголосила вона, пише агенція Reuters. При цьому, за словами Мецоли, темпи, з якими Верховна Рада та уряд просуваються щодо виконання семи умов Єврокомісії на вступ до ЄС, вражають.

Брюссель надав Києву офіційний статус кандидата на вступ до ЄС в червні минулого року, однак процес приєднання зазвичай займає кілька років. Остаточне рішення залежатиме від урядів держав-членів ЄС, деякі з яких скептично ставляться до того, що Україна зможе оговтатися від війни та провести необхідні демократичні та антикорупційні реформи, щоб найближчим часом отримати право на членство.

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Робота над санкціями має тривати

Крім того, як зауважила Мецола, робота над санкціями проти РФ має тривати доти, доки не буде "зроблено достатньо", все ще є "прогалини". "У нас все ще є "прогалини". Ми провели безпрецедентну роботу, ухвалили безліч пакетів, але все ще є "прогалини", якими зловживають. Ми все ще можемо рухатися далі. Санкції працюють", - цитує президентку Європарламенту агентство "Інтерфакс-Україна".

Наступні санкції проти РФ у питаннях експорту та імпорту, за словами Мецоли, мають стосуватися, зокрема, російських діамантів і членів Держдуми, наближених до президента РФ Володимира Путіна, російських компаній, які все ще присутні на європейському ринку.

Про необхідність санкційного тиску на РФ наголосив також президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Мецолою, повідомляє Офіс президента. Він також вкотре зазначив, що Україна прагне якнайшвидше завершити виконання рекомендацій Європейської Комісії та вже цього року розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу.

Зеленський і Мецола обговорили перспективу функціонування Офісу зв'язку Європарламенту в Україні, який має сприяти посиленню співпраці та пришвидшенню євроінтеграційних процесів.

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