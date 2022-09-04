Лідери ФРН й Ізраїлю вшанують жертв нападу у 1972 році

Днями влада ФРН досягла домовленості з Ізраїлем щодо виплати фінансової компенсації родичам жертв нападу на ізраїльських атлетів під час Олімпіади у Мюнхені у 1972 році.

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) визнав, що у Берліна пішло забагато часу на досягнення домовленості з Ізраїлем про виплату коштів родичам жертв нападу палестинських бойовиків під час Олімпіади у Мюнхені в 1972 році. Про це він заявив під час зустрічі з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом в неділю, 4 вересня, у Берліні, повідомляє AFP.

"Соромно, що на те, щоб досягнути цієї домовленості у останні дні, пішло 50 років", - сказав Штайнмаєр.

Разом з ізраїльським лідером, який сьогодні розпочав триденний візит до Німеччини, президент ФРН у понеділок, 5 вересня, відвідає меморіал жертвам нападу у Мюнхені. Як зазначає AFP, відустність згоди щодо компенсації могла зіпсувати церемонію, оскільки сім'ї жертв планували бойкот.

Штайнмаєр пообіцяв у промові згадати про деякі помилки, яких припустилася влада Німеччини під час організації спортивної події.

"Маю надію, що відтепер ми й надалі пам'ятатимемо, будемо посилатися та, що найбільш важливо, підтверджувати уроки цієї трагедії, у тому числі і важливість боротьби з тероризмом, для майбутніх поколінь", - зазначив своєю чергою президент Ізраїлю.

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Напад на ізраїльських атлетів у Мюнхені 1972 року

5 вересня 1972 року група палестинських бойовиків увірвалася на територію Олімпійського села у Мюнхені та захопила у заручники членів збірної Ізраїлю. Внаслідок невдалої спроби звільнення заручників загинули 11 ізраїльських атлетів та німецький поліцейський. Дії силових структур ФРН були різко розкритиковані і викликали обурення в Ізраїлі.

Днями, після довгих переговорів, Ізраїль та Німеччина досягли згоди щодо виплати фінансової компенсації членам родин загиблих атлетів.