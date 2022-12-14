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Байден під час підписання закону
Байден під час підписання законуФото: Andrew Harnik/AP Photo/picture alliance
ПолітикаСполучені Штати Америки

Президент США підписав закон про захист одностатевих шлюбів

Олег Соколенко | Анастасія Шепелева
3 год. тому

Джо Байден підписав "Акт про повагу до шлюбу". Раніше законопроєкт про захист права жителів країни на укладення одностатевих і міжрасових шлюбів підтримали в Конгресі представники обох партій.

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Президент США Джо Байден підписав закон про захист права жителів країни на укладення одностатевих і міжрасових шлюбів - "Акт про повагу до шлюбу". Церемонія підписання відбулася у вівторок, 13 грудня, на південній галявині Білого дому у присутності віцепрезидентки Камали Гарріс, представників обох партій Конгресу, першої леді Сполучених Штатів Джилл Байден і представників ЛГБТ-руху.

"Шлях до цієї миті був довгим, але ті, хто вірить у рівність і справедливість, ніколи не здавалися, - цитує CNBC слова Байдена, сказані під час церемонії. - Багато хто з вас ризикував своїми стосунками, своєю роботою, своїм життям, щоб боротися за закон, який я збираюся підписати. Кажу від себе і від усієї нації: дякую!".

Наприкінці листопада "Акт про повагу до шлюбу" схвалив Сенат США (верхня палата Конгресу). "За" проголосували всі сенатори-демократи і 12 їхніх колег-республіканців. Палата представників (нижня палата Конгресу), у якій більшість до кінця року належатиме демократам, також підтримала законопроєкт.

Як зазначив Байден, "республіканці і демократи можуть працювати разом, щоб забезпечити фундаментальне право американців одружуватися з тією людиною, яку вони люблять", пише The New York Times.

Союз не лише між чоловіком та жінкою

Документ зобов'язує будь-який штат США визнавати одностатеві шлюби, укладені в інших штатах, - навіть якщо сам цей штат таких союзів не визнає. За задумом авторів, нововведення має замінити ухвалений 1996 року федеральний закон "Акт про захист шлюбу", у якому шлюб визначають як "союз між одним чоловіком і однією жінкою".

У 2015 році Верховний суд (ВС) Сполучених Штатів легалізував одностатеві шлюби на всій території країни. Однак після того, як Дональд Трамп під час свого президентського терміну призначив до ВС трьох нових суддів, відомих консервативними поглядами, з'явилися побоювання, що це рішення буде скасоване - як нещодавно сталося з конституційним правом на аборт. А тепер "Акт про повагу до шлюбу" зможе захистити права гомосексуальних людей.

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