Президент США Байден вшанував пам'ять жертв Голодоморів

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у суботу, 25 листопада, вшанував пам’ять українців, які загинули під час Голодоморів. Про це йдеться у його заяві, опублікуваній на сайті Білого дому.

“90 років тому нелюдська політика Йосипа Сталіна та радянського режиму створила “голодну смерть”. Мільйони українців - чоловіків, жінок і дітей - страждали і померли від голоду в 1932-1933 роках через штучний голодомор. Сталін та його режим систематично захоплювали українське зерно та ферми, перевозили українське зерно в інші частини СРСР (використовуючи це - Ред.) як тактику придушення української національної ідентичності”, - йдеться у заяві Байдена.

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Також він наголосив, що сьогодні українська сільськогосподарська інфраструктура знову стає мішенню - цього разу Володимира Путіна "у рамках його прагнення завоювань та влади".

“Російські сили прагнуть знищити економіку та незалежність України, навмисно завдаючи шкоди полям і руйнуючи українські зерносховища та порти. Це не просто атака на економічну безпеку України, це цинічний напад на продовольчу безпеку скрізь. Путін завдає шкоди найуразливішим громадам світу заради прибутку Росії”, - зазначає президент США.

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Також він наголосив, що у ці роковини американці пам’ятають та вшановують всіх тих, хто пережив такі труднощі, та тих, хто продовжує боротися проти тиранії.

“Ми також знову зобов’язуємося запобігати стражданням, захищати фундаментальні свободи та реагувати на порушення прав людини, коли б і де б вони не відбувалися. Ми залишаємося у єдності з Україною”, - додав Байден.

Визнання Голодомору як геноциду українського народу

Лише за останні два роки Голодомор визнали геноцидом ураїнського народу 17 парламентів, Європейський парламент та ПАРЄ, тоді як за всі попередні роки таких країн було 15. Про це у ефірі національного марафону повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, передає "Укрінформ"

"За всю історію незалежності України 15 країн визнали Голодомор, а за останні два роки, завдяки великій праці, яку здійснюють наші дипломати під керуванням президента України, парламенту, ми добилися того, що до них додалися ще 17 парламентів, а також Європейський парламент і Парламентська асамблея Ради Європи", - зазначив він.

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25 листопада, в день вшанування пам’яті жертв Голодоморів, у засіданні Верховної Ради взяла участь велика кількість спікерів цих парламентів, зауважив Стефанчук. І кожен із них мав можливість виступити і підтримати Україну, а також своєю присутністю продемонструвати всьому світу солідарність з цими датами, наголосив він.

Водночас, за словами Стефанчука, у багатьох країнах Європи не існує традицій і порядку ухвалення рішень щодо відповідних резолюцій, але деякі з них знаходять спосіб це зробити. "Зокрема, парламент Ісландії ухвалив таке рішення, попри те що у них також немає такої традиції. Сьогодні був присутній спікер парламенту Фінляндії, і він теж сказав, що у них немає законодавчої можливості ухвалити відповідну резолюцію на рівні парламенту. Але він привіз заяву про визнання Голодомору, яку підписали 164 депутатів фінського парламенту із 200", - розповів він.