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ПолітикаПівнічна Корея

Президент Південної Кореї запровадив у країні воєнний стан

Валерій Сааков
3 грудня 2024 р.

Воєнний стан у Південній Кореї передбачає, серед іншого, заборону політичної діяльності та контроль з боку військового командування над ЗМІ.

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Люди слухають звернення Юн Сок Йоля на автовокзалі у Сеулі, 3 грудня 2024 року
Люди слухають звернення Юн Сок Йоля на автовокзалі у СеуліФото: Ahn Young-joon/AP/picture alliance

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив в країні воєнний стан. Відповідну заяву очільник азійської держави зробив у вівторок, 3 грудня, у позачерговому нічному зверненні до нації, що транслювалося в прямому ефірі телеканалу YTN, повідомляє Reuters. 

Говорячи про причини своїх дій, Юн запевнив, що він не мав іншого вибору, окрім як вдатися до такого заходу, щоб захистити вільний і конституційний порядок. За словами глави Південної Кореї, опозиційні партії країни взяли в заручники парламентський процес з метою спричинити кризу в країні.

"Я оголошую воєнний стан, щоб захистити вільну Республіку Корея від загрози північнокорейських комуністичних сил, щоб викорінити підлі пропівнічнокорейських антидержавні сили, які позбавляють свободи й щастя наш народ, і щоб захистити вільний конституційний лад", - сказав Юн.

У зверненні він згадав пропозицію опозиційної Демократичної партії країни, яка має більшість у парламенті, щодо імпічменту деяких вищих прокурорів країни та відхилення нею пропозиції урядового бюджету.

Заборона політичної діяльності на контроль над ЗМІ

У своєму телевізійному зверненні Юн не уточнював, які саме заходи він планує вжити для цього захисту. Водночас агенція Reuters оприлюднила відповідний указ, який, серед іншого, передбачає заборону будь-якої політичної діяльності, зокрема діяльності парламенту, місцевих рад, політичних партій і об'єднань, заборону страйків, мітингів і демонстрацій. Усі засоби масової інформації, згідно з указом, підлягатимуть контролю військового командування. Весь медичний персонал, зокрема лікарі, які страйкують чи покинули роботу, "повинні повернутися на свої робочі місця протягом 48 годин і сумлінно працювати", йдеться в документі.

"До невинних звичайних громадян, за винятком антидержавних сил та інших підривних сил, будуть застосовані заходи щодо мінімізації незручностей у їхньому повсякденному житті", - наводить агенція текст документа.

Указ був виданий від імені генерала Пак Ан Су, який був призначений командувачем воєнного стану. Як уточнює південнокорейська агенція Yonhap, командувач здійснює нагляд за адміністративними та юридичними справами та може вживати спеціальних заходів, як-от арешт, у разі, коли це вважатиметься за необхідне.

Згодом ЗМІ поширили кадри, на яких видно, як до центральної частини Сеулу прибуває військова техніка, а на дах будівлі парламенту сідають гелікоптери.

Як нагадує Reuters, воєнний стан в Південній Кореї оголошено вперше з 1980 року.

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