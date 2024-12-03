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ПолітикаПівденна Корея

Воєнний стан у Південній Кореї скасовано

Валерій Сааков
3 грудня 2024 р.

Після вимоги парламенту Південної Кореї скасувати запроваджений президентом країни воєнний стан, глава держави Юн Сок Йоль вирішив дослухатися до парламентарів. Уряд країни ухвалив відповідне рішення.

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Військові залишають будівлю парламенту Південної Кореї у Сеулі, 4 грудня 2024 року (за місцевим часом)
Військові залишають будівлю парламенту Південної Кореї після того, як уряд схвалив скасування воєнного стану в країніФото: Kim Ju-sung//Yonhap/AP/picture alliance

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив, що запроваджений ним же раніше воєнний стан буде скасовано.  "Буквально хвилину тому надійшла вимога від Національної асамблеї скасувати воєнний стан, і ми відкликали війська, які були розгорнуті для проведення операцій в умовах воєнного стану. Ми приймемо вимогу Національних зборів і скасуємо воєнний стан на засіданні кабінету міністрів", - сказав Юн у телевізійному зверненні у середу, 4 грудня, (за місцевим часом. - Ред.), цитує агенція AFP.

Уряд ухвалив рішення про скасування воєнного стану

Згодом південнокорейська інформагенція Yonhap повідомила, що уряд країни о 4:30 ранку за місцевим часом таки ухвалив відповідне рішення - через приблизно шість годин після неочікуваного оголошення воєнного стану. Перед цим офіційні особи Сполучених Штатів висловили серйозну стурбованість щодо подій у Південній Кореї, і наголосили на сподіванні, що будь-які "політичні" суперечки будуть вирішуватися "мирним шляхом", нагадує Yonhap.

Нагадаємо, раніше 190 членів парламенту зі 190 присутніх підтримали рішення з вимогою до президента скасувати запроваджений ним воєнний стан. Згідно з Конституцією, воєнний стан має бути скасований, коли цього вимагає парламентська більшість. Парламент Південної Кореї налічує 300 членів.

В офісі спікера парламенту заявили, з ухваленням цієї пропозиції указ про запровадження воєнного стану втрачає чинність.

Президент Юн Сок Йоль оголосив в країні воєнний стан вперше з 1980 року

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, неочікувано оголошуючи в країні воєнний стан, заявив: "Я оголошую воєнний стан, щоб захистити вільну Республіку Корея від загрози північнокорейських комуністичних сил, щоб викорінити підлі пропівнічнокорейських антидержавні сили, які позбавляють свободи й щастя наш народ, і щоб захистити вільний конституційний лад".

Як повідомляли ЗМІ, указ про воєнний стан передбачав заборону будь-якої політичної діяльності, зокрема діяльності парламенту, місцевих рад, політичних партій і об'єднань, заборону страйків, мітингів і демонстрацій. Усі засоби масової інформації, згідно з указом, підлягали контролю військового командування. 

Як нагадує Reuters, воєнний стан в Південній Кореї було оголошено вперше з 1980 року.

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