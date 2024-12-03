Воєнний стан у Південній Кореї скасовано

Воєнний стан у Південній Кореї скасовано3 грудня 2024 р.
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив, що запроваджений ним же раніше воєнний стан буде скасовано. "Буквально хвилину тому надійшла вимога від Національної асамблеї скасувати воєнний стан, і ми відкликали війська, які були розгорнуті для проведення операцій в умовах воєнного стану. Ми приймемо вимогу Національних зборів і скасуємо воєнний стан на засіданні кабінету міністрів", - сказав Юн у телевізійному зверненні у середу, 4 грудня, (за місцевим часом. - Ред.), цитує агенція AFP.
Уряд ухвалив рішення про скасування воєнного стану
Згодом південнокорейська інформагенція Yonhap повідомила, що уряд країни о 4:30 ранку за місцевим часом таки ухвалив відповідне рішення - через приблизно шість годин після неочікуваного оголошення воєнного стану. Перед цим офіційні особи Сполучених Штатів висловили серйозну стурбованість щодо подій у Південній Кореї, і наголосили на сподіванні, що будь-які "політичні" суперечки будуть вирішуватися "мирним шляхом", нагадує Yonhap.
Нагадаємо, раніше 190 членів парламенту зі 190 присутніх підтримали рішення з вимогою до президента скасувати запроваджений ним воєнний стан. Згідно з Конституцією, воєнний стан має бути скасований, коли цього вимагає парламентська більшість. Парламент Південної Кореї налічує 300 членів.
В офісі спікера парламенту заявили, з ухваленням цієї пропозиції указ про запровадження воєнного стану втрачає чинність.
Президент Юн Сок Йоль оголосив в країні воєнний стан вперше з 1980 року
Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, неочікувано оголошуючи в країні воєнний стан, заявив: "Я оголошую воєнний стан, щоб захистити вільну Республіку Корея від загрози північнокорейських комуністичних сил, щоб викорінити підлі пропівнічнокорейських антидержавні сили, які позбавляють свободи й щастя наш народ, і щоб захистити вільний конституційний лад".
Як повідомляли ЗМІ, указ про воєнний стан передбачав заборону будь-якої політичної діяльності, зокрема діяльності парламенту, місцевих рад, політичних партій і об'єднань, заборону страйків, мітингів і демонстрацій. Усі засоби масової інформації, згідно з указом, підлягали контролю військового командування.
Як нагадує Reuters, воєнний стан в Південній Кореї було оголошено вперше з 1980 року.