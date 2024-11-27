У Сеулі Умєров обговорив загрози через співпрацю РФ і КНДР

Рустем Умєров і Юн Сок Йоль обговорювали безпекові виклики й загрози через співпрацю Росії й Північної Кореї, повідомили у Сеулі. Тим часом громадяни РК виступають проти надання Україні зброї.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль провів у середу, 27 листопада, зустріч з українською делегацією на чолі з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Як повідомили в офісі президента Республіки Корея, мета зустрічі полягала у тому, щоб обмінятися розвідданими про дедалі тіснішу військову співпрацю між Росією і Північною Кореєю та обговорити спільні відповіді на безпекові загрози, передає південнокорейське агентство Yonhap.

Під час зустрічі Юн наголосив на готовності Південної Кореї обговорити з Україною "практичні заходи реагування" для протидії загрозам безпеки, пов'язаним з дедалі тіснішими військовими зв'язками між Москвою і Пхеньяном, і тісно координувати свої дії зі Сполученими Штатами. "Обидві сторони погодилися провадити подальший обмін інформацією про розгортання військ Північної Кореї в Росії та про передачу зброї й технологій між Росією і Північною Кореєю, працюючи разом із союзними країнами", - йдеться в повідомленні.

Українська делегація сподівалася на поглиблення співпраці між Києвом і Сеулом

Крім того, українська делегація на чолі з Умєровим провела окремі переговори з радником з питань національної безпеки Шин Вон Сіком та міністром оборони Кім Йонг Хьоном після їхньої зустрічі з Юном, під час яких сторони також обмінялася розвідувальною інформацією про північнокорейські війська, розгорнуті в Росії. Як повідомили в Сеулі, українська сторона висловила сподівання на поглиблення майбутньої співпраці з Південною Кореєю.

Минулого тижня в Сеулі повідомляли, що Росія надала Північній Кореї зенітні ракетні комплекси й засоби протиповітряної оборони в обмін на розгортання військ КНДР на території РФ та підтримку війни РФ проти України.

Умєров не став відповідати на запитання про постання південнокорейської зброї в Україну

Хоча очікувалося, що українська делегація звернеться до Південної Кореї з проханням про збройну підтримку, Умєров не відповів на запитання журналіста Yonhap щодо цього.

Юн заявляв раніше, що Південна Корея може розглянути можливість надання Україні військової допомоги залежно від ступеня співпраці між Пхеньяном і Москвою. Президент України Володимир Зеленський раніше наголошував на нагальній потребі України в зенітних комплексах і артилерійських системах для протидії російським загрозам.

Соцопитування кажуть, що жителі РК проти надання Україні озброєнь

Проведені нещодавно соцопитування свідчать про те, що переважна більшість жителів Південної Кореї - понад 80 відсотків - проти прямих поставок зброї Україні, передає інформагенція Reuters.

Водночас один неназваний західний дипломат повідомив Reuters, що за лаштунками обговорювалися можливості надання Сеулом Україні систем протиповітряної оборони, що спроможні збивати літаки і ракети, але перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США цього місяця внесла невизначеність у подальший перебіг переговорів щодо цього.

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