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КонфліктиПівденно-Африканська Республіка

Президент ПАР заявив Путіну, що війна має закінчитися

Максим Сидоржевський
11 хв. тому

Війна Росії проти України повинна закінчитися шляхом переговорів, сказав президент ПАР Сиріл Рамафоса під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі.

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Сиріл Рамафоса та Володимир Путін
Сиріл Рамафоса та Володимир Путін Фото: Evgeny Biatov/RIA Novosti/AFP

Президент Південно-Африканської Республіки (ПАР) Сиріл Рамафоса під час зустрічі у Санкт-Петербурзі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним у суботу, 17 червня, заявив, що війна РФ проти України має бути закінчена. "Ця війна повинна закінчитися... Вона повинна бути врегульована шляхом переговорів і дипломатичними засобами", - сказав Рамафоса, слова якого наводить агенція AFP.

Він додав, що делегація лідерів семи африканських країн, що прибула до РФ на переговори, "приїхала з дуже чітким посланням: ця війна має бути закінчена". "Ця війна має негативний вплив на африканський континент і на багато інших країн світу", - сказав Рамафоса перед переговорами з російським президентом.

"Ми приїхали, щоб послухати вас і через вас почути голос російського народу", - сказав президент Союзу Коморських островів Азалі Ассумані, який наразі очолює Африканський союз. "Ми хотіли спонукати вас до переговорів з Україною", - додав він.

Під час зустрічі Путін перервав вступне слово африканських лідерів, щоб представити перелік причин того, чому він вважає, що багато їхніх пропозицій були помилковими. Зокрема, Путін повторив свою позицію, згідно з якою буцімто Україна і Захід розпочали конфлікт задовго до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення у лютому минулого року. Він заявив, що Росія ніколи не відмовлялася від переговорів з українською стороною, повідомляє Reuters.

Також він заявив, що саме Захід, а не Росія, несе відповідальність за різке зростання світових цін на продовольство на початку минулого року.

Він сказав африканській делегації, що експорт українського зерна з чорноморських портів не сприяв полегшенню проблем Африки, пов'язаних з високими цінами на продовольство, оскільки зерно нібито переважно йшло до заможних країн. Лише три відсотки, за словами Путіна, йшло до найбідніших держав світу (цю пропагандистську тезу РФ неодноразово і аргументовано спростовувала влада України. - Ред.).

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Водночас Путін привітав "збалансований підхід африканських друзів" щодо війни РФ проти України. "Ми відкриті до конструктивного діалогу з усіма, хто хоче досягти миру на основі принципів справедливості та поваги до законних інтересів сторін", - заявив глава Кремля.

Напередодні, 16 червня, делегація лідерів африканських країн перебувала з візитом у Києві, де, зокрема, зустрічалася з українським президентом Володимиром Зеленським. Під час візиту Сиріл Рамафоса представив бачення країн Африканського Союзу шляху досягнення миру у війні. Зокрема, вони пропонують врегулювання війни через переговори дипломатичним шляхом, "деескалацію по обидва боки", та повагу до суверенітету держав відповідно до Статуту ООН.

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