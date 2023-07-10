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Президент Німеччини: Відносини з Росією не були "лакейством"

Анатолій Арні | Анастасія Шепелева
26 хв. тому

Німеччина до початку війни Росії проти України намагалася створити в Європі архітектуру безпеки, яка включала б РФ, і цей підхід не був наївним, вказав президент ФРН.

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Президент Німеччини під час інтерв'ю телеканалу ZDF
Президент Німеччини під час інтерв'ю телеканалу ZDFФото: Jann Höfer/ZDF/dpa/picture alliance

Уявлення про те, що ставлення Німеччини до Росії до війни РФ проти України було "лакейством" або "наївністю", хибні, і "все якраз навпаки", заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) в інтерв'ю телеканалу ZDF, опублікованому в неділю, 9 липня.

За його словами, до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ФРН, як і багато інших країн, намагалася співпрацювати з Москвою з метою вибудувати в Європі загальну архітектуру безпеки, і на той момент ця ідея включала в себе Росію. "У підсумку це не спрацювало. І у нас теж не вийшло", - зазначив політик, закликавши зробити висновки на майбутнє.

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"Це, на жаль, означає, що в майбутньому безпека в Європі не буде спільною безпекою з Росією, і ми захищатимемо себе вже один від одного - з величезними витратами на оборонні бюджети", - заявив президент ФРН.

Штайнмаєр підтримав постачання касетних боєприпасів Києву

У цьому ж інтерв'ю президент Німеччини прокоментував рішення США поставити касетні боєприпаси Україні. Штайнмаєр зазначив, що вважає правильною заборону касетних боєприпасів, яка існує у ФРН, і зазначив, що 2008 року підписав в Осло Конвенцію щодо касетних боєприпасів як глава німецького міністерства закордонних справ. Однак, на думку політика, "у нинішній ситуації" Берлін не повинен перешкоджати Вашингтону.

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